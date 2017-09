Rafael Nadal (1. ATP) nije imao problema u finalu US Opena i sasvim rutinski je savladao Kevina Andersona (32. ATP) rezultatom 3:0 u setovima (6:3, 6:3, 6:4). Španski teniser je u New Yorku stigao do svog 16. Grand Slam naslova u karijeri čime je smanjio razliku u odnosu na velikog Rogera Federera koji je osvojio 19 Grand Slam titula.

Nadalu je ovo treći naslov na US Openu, a prethodna dva osvajao je 2010. i 2013. godine. U ovoj kalendarskoj godini od Grand Slam turnira osvojio je još i Roland Garros.



Andersonov plasman u finale već je bio veliko iznenađenje. Zapravo, jedno od najvećih iznenađenja u Open eri, jer riječ je o teniseru koji nikada ranije u svojoj karijeri nije prošao dalje od četvrtfinala na nakom od Grand Slam turnira, a ovo je bio njegov 35. nastup na tako velikoj sceni.



Teniser iz Južne Afrike broji svoje 31. ljeto, kao i Rafael Nadal, tako da je ovo bio tek sedmi put da se u nekom Grand Slam finalu nađu dva tenisera starija od 30 godina.



Na Andersonov put do finala imala je utjecaj i činjenica da na turniru nije bilo Novaka Đokovića i Andyja Murrayja, kao ni Miloša Ranovića, Keija Nishikorija, kao ni šampiona iz 2016. godine Stana Wawrinke. No, 32. teniser svijeta zaslužuje svaku pohvalu zbog plasmana u svoje prvo Grand Slam finale.



U njemu, u tom finalu, nije bilo iznenađenja. Iako je Anderson poznat po snažnom servisu, vidjelo se da će imati muke protiv Nadala. Dok je Nadal poprilično lagano osvojio svoja prva tri servisa, Anderson se morao mnogo mučiti. Čovjek koji je u polufinalu imao servis čija je brzina iznosila 217 kmh nije imao rješenja za Rafu koji je već u trećem gemu imao dvije break lopte, kao i u petom gemu. A brejk je uslijedio u sedmom gemu, odnosno četvrtom Andersonovom servisu. Rafa je to ispratio s još jednim uspješnim servisom, a onda i s novim brejkom za 6:3 u setu i 1:0 u meču.



Nadal je u drugom setu imao prvi servis i ponovo je bio besprijekoran u tome tokom cijelog seta. Svoj servis u drugom setu popravio je i Anderson, ali je u šestom gemu Rafa napravio brejk za 4:2 koji je na kraju rezultirao njegovim novim osvajanjem seta uz rezultat 6:3.



Na otvaranju trećeg seta Nadal odmah pravi brejk i okreće set u svom pravcu tako da je bilo izvjesno da će on odnijeti pobjedu i da neće ostaviti ni trun neizvjesnosti, nade za protivnika. Bilo je 6:4 za Nadala.



Ovo je bio čak 46. put u posljednjih 51 Grand Slam turnira da titula ode u ruke nekom od "velike četvorke" Rafaelu Nadalu, Rogeru Federeru, Novaku Đokoviću ili Andyju Murrayju.



Od spomenute cifre, a vremenska linija počinje od Roland Garrosa 2005. godine koji je pripao Nadalu, 16 Grand Slam titula je pripalo Nadalu, 15 Federeru, 12 Đokoviću i tri Murrayju. Preostalih pet titula podijelili su Wawrinka (3), Marin Čilić (1) i Juan Martin del Potro (1).