Nadal odustao od Mastersa u Parizu, Krajinović u polufinalu

Rafael Nadal (Foto: EPA-EFE)

Srbijanski teniser Filip Krajinović se plasirao u polufinale turnira Masters serije u Parizu jer je njegov četvrtfinalni rival Rafael Nadal riješio da se povuče sa ovog turnira zbog povrede koljena.

"Moram da se povučem. To je veoma teška odluka, naročito kada se uzme u obzir da je u pitanju završnica turnira, i to u Parizu, koji mi je veoma drag. Teška je ovo, a i tužna situacija. Dao sam sve od sebe, probao da idem do kraja, ali ni tretman koji sam imao u četvrtak, ni onaj koji sam imao ovog petka, nisu pomogli. Nemoguće je da izađem na teren kao u prethodnom meču. Mislio sam da ću moći, ali, nažalost, neću. Žao mi je navijača i organizatora, hvala svima koji su mi pomogli da se u Parizu osjećam kao da sam kod kuće. Veoma mi je žao što je ovako ispalo", rekao je Nadal na vanrednoj konferenciji za štampu u francuskoj prijestolnici.



Krajinović će tako, poslije najvećeg uspjeha u karijeri, plasmana u jedno Masters četvrtfinale, sada otići i korak dalje.



U polufinalu će za rivala imati pobjednika meča između Del Potra i Isnera.



U preostala dva četvrtfinala sastaju se Benneteaua - Čilić i Verdasco - Sock.