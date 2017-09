Nadal nakon četiri godine opet u četvrtfinalu US Opena

Foto: EPA-EFE

Španski teniser Rafael Nadal nakon 2013. godine opet je u četvrtfinalu US Opena, koje je Karolina Pliškova izborila za samo 47 minuta.

