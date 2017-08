Najbolji teniser svijeta, Španac Rafael Nadal (1. ATP), danas je u 1. kolu US Opena odmjerio snage sa srbijanskim teniserom Dušanom Lajovićem (85. ATP) te je pobijedio rezultatatom 3:0 u setovima.

Najbolji teniser svijeta, Španac Rafael Nadal (1. ATP), danas je u 1. kolu US Opena odmjerio snage sa srbijanskim teniserom Dušanom Lajovićem (85. ATP) te je pobijedio rezultatatom 3:0 u setovima.

Nadal je meč otvorio dobrim servisom, ali je u trećem gemu servis zakazao, pa je Laović poveo 2:1, a potom i odservirao za 3:1. Ipak, u osmom gemu Rafa vraća break za izjednačenje 5:5. Prvi set je riješen u tie-breaku, a pripao je Nadalu, bilo je 7:6 (8-6).



Rafa je u drugom setu zaigrao odlično, napravio je dva breaka i imao 3:0, ali je potom Lajović došao do breaka. Ipak, srbijanski teniser u narednom gemu gubi servis za Nadalovih 4:1. Španac je zadržao veliku prednost i drugi set dobio rezultatom 6:2 u gemovima.



Nadal je nastavio s odličnom igrom te je na otvaranju trećeg seta napravio break. Španac je oduzeo servis Lajoviću i u petom gemu za 4:1, a onda je priveo set kraju i osvojio ga rezultatom 6:2. Time je upisao pobjedu i prošao u 2. kolo US Opena, gdje ga čeka bolji iz duela Taro Daniel (121. ATP) - Tommy Paul (159. ATP).



Večerašnji meč je trajao dva sata i 20 minuta.



US Open, 1. kolo:



Rafael Nadal - Dušan Lajović 3:0 (7:6/8-6/, 6:2, 6:2)