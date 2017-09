Maria Šarapova odgovorila kritičarima: Oni ne raspolažu činjenicama, a ja sam odradila suspenziju

Maria Šarapova (Foto: EPA-EFE)

Ruska teniserka Maria Šarapova (30), koja se vratila tenisu nakon petnaestomjesečne suspenzije, odgovorila je svojim kritičarima tvrdeći da "ne raspolažu činjenicama".

Ruska teniserka Maria Šarapova (30), koja se vratila tenisu nakon petnaestomjesečne suspenzije, odgovorila je svojim kritičarima tvrdeći da "ne raspolažu činjenicama".

Bivša najbolja teniserka svijeta je suspendovana prošle godine nakon što je priznala da je uzimala zabranjenu supstancu meldonium. Nakon toga je doživjela teške kritike, a kolegica Eugenie Bouchard je izjavila da Ruskinji nije trebalo biti dozvoljeno da se ponovo bavi tenisom. Ipak, Šarapova je u intervjuu za BBC rekla da je skandal ostavila iza sebe te da nije varala.



"Ona je varalica, smatram da se varalicama u bilo kojem sportu ne bi trebalo dopustiti da ponovo igraju", izjavila je Bouchard u aprilu.



"Mislim da ti komentari nisu bazirani na činjenicama, tako da ih uopće ne uzimam u razmatranje", jasna je bila Šarapova.



Ruska teniserka je nedavno objavila svoje memoare pod nazivom "Unstoppable: My Life So Far", a osvrnula se i na komentare tenisera Andyja Murrayja, koji je rekao da mu je čutno što lijek meldonium, koji se koristi za tretiranje bolesti srca, koriste brojni vrhunski sportisti.



"Smatram da nije njihovo da komentarišu, jer ne raspolažu činjenicama. Mislim da takve riječi čine naslovnice te da se za to i koriste. Ovo je ipak moja karijera, suočila sam se s tim i idem naprijed. Priznala sam svoju grešku, odradila suspenziju i sada sam se vratila", rekla je Šarapova.



Priznala je da je uzimanje lijeka bilo "velika greška", ali da ga je uzimala od 2006. godine zbog zdravstvenih problema. Na listu zabranjenih supstanci je uvršten tek 1. januara 2016. godine. Ruskinja smatra da nije trebao biti zabranjen jer nema dokaza da poboljšava performanse sportista.



"Nema dokaza o tome šta lijek radi, niti vam ko može dati dokaz. Na čemu je bazirana zabrana", pitala se Šarapova.



Vjeruje se da lijek ima pozitivan efekt na snagu i izdržljivost sportista.