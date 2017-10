Ivanišević: Sampras mi je skoro uništio život, iz sportske perspektive ga mrzim

Foto: EPA-EFE

U intervju za italijanski magazin Sore 24 Ore, Goran Ivanišević pričao je o svojoj karijeri, te istakao da mu je Pete Sampras skoro pa uništio karijeru.

U intervju za italijanski magazin Sore 24 Ore, Goran Ivanišević pričao je o svojoj karijeri, te istakao da mu je Pete Sampras skoro pa uništio karijeru.

Ivanišević je na najbolji mogući način objasnio kako razmišlja jedan teniser, te rekao da njegov život ne bi bio isti da nije osvojio Wimbledon.



"Moj život bi bio totalno drugačiji da 2001. godine nisam osvojio Wimbledon. Neko kaže da je u sportu najbitnije učestvovati, ali to zapravo nije istina. Pamti li iko onoga ko je u finalu poražen? Sve do tog ponedjeljka bio sam vječito drugi, a čak se ni ja ne sjećam tih proteklih finala iako sam igrao u njima. Sada, kada je prošlo 16 godina, ljudi me zaustavljaju na cesti i prisjećaju se 16. gema", kazao je Ivanišević.



Nakon toga, kaže kako mu je Sampras uništio život te da su njegov borbeni duh i mentalitet razlog njegovog uspjeha.



"Sampras mi je uništio život. Volim Petea, šampion je i jako, jako dobar momak. Ali, izgubio sam puno finala protiv njega i iz sportske perspektive, mrzim ga. Njegov borbeni duh i mentalitet su bili ključ da postane uspješan", ispričao je on.