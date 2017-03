U četvrfinalu ATP turnira u Dubaiju najbolji bh. teniser Damir Džumhur igrao je protiv Holanđanina Robina Haasea. U veoma zanimljivom meču polufinale je izborio holandski teniser pobjedom 2:1 u setovima, bilo je 6:2, 4:6, 6:4.

Nakon što je eliminisao Stana Wawrinku (3. ATP) i Marcela Granollersa (36. ATP), Džumhur je odmjerio snage sa 77. teniserom svijeta Robinom Haaseom, a to je bila prilika da se prvi put plasira u polufinale ATP turnira u Dubaiju.



Ranije su se sastali dva puta te su oba meča pripala Džumiju, prvi put u 2. kolu kvalifikacija Mastersa u Rimu Džumhur je slavio 6:2, 1:6, 6:4, a potom i u prvom kolu Mastersa u Monte Carlu 6:2, 6:0.







Džumhur je dobro otvorio meč te je sigurnim servisom poveo, ali je Haase uzvratio i bez izgubljenog poena izjednačio na 1:1. Međutim, u trećem gemu je naš teniser servirao loše, omogućio je protivniku tri vezane break lopte, a Haase je drugu iskoristio stekao prednost u prvom setu, a potom je odlično servirao za vodstvo 3:1 u gemovima.



Dosta problema je Džumi imao pri servisu u petom gemu, nedostajalo je koncentracije, ljutio se na sebe zbog grešaka, ali je na kraju uspio dobiti gem i smanjiti zaostatak za Haaseom, no, šanse da vrati break nije imao. Holanđanin je u tim trenucima servirao bez greške.



Potom je Haase napao Džumhurov servis i novim breakom došao do vodstva 5:2 u gemovima. Damira servis nije slušao, a vidjelo se i da mu nedostaje svježine.



Uslijedio je servis Haasea za osvajanje prvog seta, što je holandski teniser dobro uradio i nakon 25 minuta igre poveo 1:0 u setovima.



Drugi set je Džumhur otvorio uspješnim servisom za vodstvo. Pokušao je napasti Haaseov servis, mnogo se trudio i trčao, stizao teške lopte izazivajući oduševljenje publike, no, Holanđanin je odlično servirao te je s lakoćom riješio gem u svoju korist.



Džumi je u trećem gemu spasio jednu break loptu te je odličnim poenom osigurao vodstvo 2:1 u drugom setu. To ga je očigledno motivisalo pa je u četvrtom gemu oduzeo servis Haaseu za vodstvo 3:1. Dobrim servisom je potvrdio break i povisio prednost.



Haase je ispravio raniju grešku te je smanjio na 2:4, a potom je izborio dvije break lopte. Drugu je iskoristio, vratio break i došao do 3:4, a potom odservirao za izjednačenje. Damirovi problemi sa servisom su se nastavili, ali je uspio spasiti break loptu, a potom maestralnim poenom vratio vodstvo.



Uslijedio je Holanđaninov servis za ostanak u drugom setu, ali je na scenu stupio Džumhur te je iskoristio drugu set loptu za izjednačenje 1:1 u setovima.



Pobjednik i putnik u polufinale ATP turnira u Dubaiju odlučen je u trećem setu. Damir ga je loše otvorio te je doslovno poklonio break Haaseu, a potom je u narednom gemu imao četiri break lopte. Posljednju je iskoristio nakon pada Haasea te došao do izjednačenja. Ipak, Haase ponovo oduzima servis Džumiju za vodstvo 2:1 u odlučujućem setu, a potom uspješno servirao te povisio svoju prednost. U narednom gemu je i Džumhur uspio osvojiti servis za smanjenje zaostatka, no, istom mjerom je uzvratio Holanđanin. U tim trenucima je pala pokoja kap kiše, pauza je trajala šest minuta, a potom je meč nastavljen.



Džumhuru je odmor prijao, pa je svojim servisom smanjio zaostatak na jedan gem, ali je Haase uzvratio servisom bez izgubljenog poena za 5:3. Ponovo je uslijedila pauza zbog kiše, koja je trajala nešto kraće. Naš teniser je servirao za ostanak u meču te je gem riješio bez problema. Međutim, ostao mu je teži zadatak, a to je oduzimanje servisa Haaseu. Nažalost, Džumi nije uspio, pa je Haase upisao pobjedu i plasirao se u polufinale.



Holandski teniser će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Fernando Verdasco (35. ATP) - Gael Monfils (12. ATP).



Damir će u ponedjeljak na ATP listi imati najbolji ranking karijere te će zauzeti minimalno 69. mjesto. Njegov najbolji ranking do sada je 71. mjesto iz maja prošle godine.



Četvrtfinale ATP turnira u Dubaiju:



Damir Džumhur - Robin Haase 1:2 (2:6, 6:4, 4:6)