Švicarac Roger Federer je osvojio 18. Grand Slam titulu slavivši u teniskom klasiku protiv Rafaela Nadala u finalu Australian Opena rezultatom 3:2 (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3).

U prvom setu viđena je samo jedna break prilika i odmah je iskorištena. To je učinio Federer u sedmom gemu i poveo sa 4:3 i zadržao svoj servis do kraja i nakon 35 minuta igre riješio prvi set u svoju korist rezultatom 6:4.



Nadal je odmah odgovorio u drugom setu kada je odmah u drugom gemu napravio break iskoristivši drugu set-loptu. Već u narednom gemu Federer je imao priliku za re-break, no nije je iskoristio i Rafa je poveo i sa 3:0. Federerov servis je zatim ponovo zakazao i nakon samo 25 minuta igre u drugom setu Nadal je vodio sa 4:0.



Švicarac je svoj prvi gem u drugom setu osvojio na treći Rafin servis i smanjio na 4:1, a potom i na 4:2. Do kraja seta oba tenisera su zadržala svoje servise bez problema i Nadal je izjednačio na 1:1 u setovma nakon 42 minute igre u drugom setu kojeg je dobio sa 6:3.



Na isti način na koji je Nadal otvorio drugi set, Federer je to učinio u trećem setu. Već u drugom gemu napravio je break i ubrzo poveo sa 3:0, a set je završen sa ubjedljivih 6:1 za Švicarca nakon 40 minuta igre. Za razliku od Nadala koji je drugi break napravio u četvrtom gemu, Federer je to učinio u šestom gemu.



Četvrti set pripao je Nadalu. Španski teniser je iskoristio drugu break priliku u četvrtom gemu i poveo sa 3:1. Prednost od jednog breaka je sigurno zadržao do kraja seta i uzeo ga rezultatom 6:3 nakon 40 minuta igre.



Nadal je napravio break odmah u prvom gemu odlučujućeg petog seta, a potom je spasio tri re-break lopte i poveo sa 2:0. U naredna tri servis-gema Nadala Federer je imao barem po jednu breać-loptu, a iskoristio je drugu u šestom gemu i izjednačio na 3:3, a potom sa nulom uzeo svoj servis-gem i poveo sa 4:3.



U narednom Nadalovom servis-gemu Federer je iskoristio petu priliku za break, poveo je sa 5:3 i dobio je priliku da servira za titulu.



Nadal je poveo sa 30:0, a potom i sa 40:15 i dobio je dvije vezane prilike za re-break. no Federer je najprije odservirao as, a potom je i sjajnim forehandom došao do izjednačenja. Nakon servis-vinera dobio je prvu meč-loptu koju nije iskoristio, ali zato jeste drugu za konačnih 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 nakon tri sata i 40 minuta igre.







Ovo je bio njihov 35. meč, a Nadal vodi sa ubjedljivih 23-12. U finalima Grand Slamova Rafa vodi sa 6-3, a na Australian Openu je Federer tek u četvrtom pokušaju slavio.



Federer je na ovaj način povećao rekord na 18 titula, dok je Nadal ostao na diobi drugog mjesta sa Peteom Samprasom. Španac i Amerikanac imaju po 14 Grand Slam titula.



Novak Đoković je na diobi četvrtog mjesta sa Royom Emersonom. Srbijanac i Australijanac imaju po 12 titula na četiri najveća turnira.