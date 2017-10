Federer: Postoji mnogo faktora zašto se pomjerila granica odlaska u penziju

Foto: EPA-EFE

Švicarski teniser Roger Federer je istakao da su fizička sprema, kao i bolji uslovi koje teniseri imaju na turnirima, glavni razlog zbog kojeg sve veći broj tenisera u svojim poznim godinama igraju ovaj sport na vrhunskom nivou.

Federer se plasirao u 3. kolo ATP turnira u Šangaju nakon što je rezultatom 2:0 u setovima slavio protiv Schwartzmana, a u trećem kolu očekuje ga meč protiv Dolgopolova.



Švicarac kaže kako su mnogi igrači ranije završavali svoje karijere u periodu od 29. i 32. godine, ali da je situacija sada malo drugačija.



"Mnogi igrači koji su igrali tenis karijeru su završavali između 29. i 32. godine, a sada se čini da će se ta granica pomjeriti od 31. do 35. godine. Svaki igrač odlučuje za sebe i sve zavisi od toga koliko njegovo tijelo može da izdrži, kao i šta mu se dešava u životu i koliko su za njega naporna putovanja", rekao je Federer.



Nakon toga, kaže kako i nagradni fondovi na turnirima rastu, a mnoge faktore povezao je s tim da teniseri kasnije odluče otići u penziju.



"Nagradni fondovi rastu, a i to je također jedan od indikatora zbog kojeg igrači kasnije odlaze u penziju. Uz sve to, momci su zdraviji jer više ulažemo u putovanja s ljekarima i više se oporavljamo. Čak su nam i direktni letovi omogućili da igramo duže. Sve su to bitni faktori", završio je jedan od najboljih tenisera svih vremena.