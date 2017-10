Federer obara Đokovićev rekord zarađenog novca od nagrada na turnirima

Foto: EPA-EFE

Švicarski teniser Roger Federer mogao bi iskoristiti odsustvo Novaka Đokovića s terena i da preotme rekord u novcu zarađenom od nagrada na turnirima koji je od prošle godine u vlasništvu srbijanskog tenisera.

Podsjetimo, Đoković je prvi probio granicu od osvojenih 100 miliona dolara i ušao je u historiju.



Do pomenute sume stigao je polovinom prošle godine i do sada nije imao konkurenta, sve do finiša ove sezone.



Đoković je do sada inkasirao 109.850.400 dolara, dok je Švicarac na drugom mjestu sa 109.387.410 američkih dolara.



S obzirom na to da srbijanski teniser neće igrati do kraja sezone i turnira u Abu Dabiju, ostat će na pomenutoj svoti, dok će Federer svoj bankovni saldo od nagrada s turnira uvećati.



Ukoliko Švicarac osvoji turnir u Bazelu, osvojit će još 464.589 dolara i bit će ispred Novaka sa 46.000 dolara više te mu preoteti prvo mjesto.