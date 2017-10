Foto: EPA-EFE

Damir Džumhur upisao je pobjedu protiv 88. igrača svijeta Andreasa Seppija u četvrtfinalu ATP 250 turnira u Moskvi rezultatom 2:1 u setovima (4:6, 6:2, 6:4).

Džumhur je dobro otvorio meč i već u prvom gemu napravio break koji je odmah potvrdio i stigao do prednosti od 2:0 u gemovima. Ipak, Seppi je u četvrtom gemu napravio break i anulirao prednost Džumhura, da bi oba igrača nakon toga sigurnim servisima dolazili do laganih poena i osvojenih gemova.



Ključni trenutak prvog seta desio se u desetom gemu pri vodstvu Seppija od 5:4 u gemovima kada je 33-godišnji Italijan iskoristio prvu set loptu i stigao u prednost od 1:0 u setovima.



Baš kao i prvom setu, Džumhur je na početku drugog odmah napravio break i stigao do prednosti od 2:0, a u petom gemu drugog seta napravio je još jedan break i stigao u kapitalnu prednost od 4:1 koju je do kraja drugog seta rutinski sačuvao i na kraju slavio rezultatom 6:2 u gemovima.







Za razliku od prva dva seta, Seppi je na početku trećeg bio siguran na svom servisu. Općenito, sam početak odlučujućeg seta protekao je u sigurnoj igri oba igrača na svom servisu sve do rezultata 4:4 i devetog gema u kojem je Džumhur napravio break, stigao do prednosti od 5:4, a zatim dobrim servisom osigurao plasman u polufinale.



Džumhur će u polufinalu igrati s boljim iz četvtfinalnog duela u kojem Medvedev igra protiv našeg Mirze Bašića.