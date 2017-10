Džumhur se namučio za pobjedu u drugom kolu protiv 146. igrača svijeta Bhambrija

Foto: EPA-EFE

Damir Džumhur se namučio za pobjedu u drugom kolu ATP 250 turnira u Moskvi. Naš najbolji teniser je savladao 146. igrača na ATP listi Yukija Bhambrija nakon preokreta rezultatom 4:6, 7;5, 6:4.

Džumhur, šesti nositelj turnira, je veoma loše ušao u meč i serijom grešaka poklonio break indijskom teniseru u četvrtom gemu.



Već u narednom gemu Damir je došao do dvije break-lopte, ali je Bhambri sjajnim servisima ipak "izvukao" gem i poveo rezultatom 4:1.



U narednom gemu desila se identična situacija, ali su uloge bile zamijenjene. Bhambri je potom imao dvije vezane break-lopte, a Džumhur je ipak uspio osvojiti taj gem za 4:2.



Nakon što su oba tenisera osvojila gemove na svoje servise Bhambri je dobio priliku da servira za prvi set, ali je Damir odigrao savršeno, izborio se za tri vezane break-lopte, iskoristio drugu za 5:4.



No, već u narednom gemu Džumhur je odigrao veoma loše, te je Bhambri napravio break i osvojio prvi set rezultatom 6:4.



U drugom setu jedine break-lopte je imao Džumhur i to u devetom gemu, Tri puta je imao prednost, ali je Bhambri sjajnim servisima uspio nekako osvojiti gem nakon deset minuta igre i povesti rezultatom 5:4.



Damir je potom bio siguran na svoj servis za 5:5, a nakon što je napravio break za 6:5 Bhambri je zatražio medicinski time-out s obzirom da se nije mogao optimalno kretati jer je imao velikih problema s povredom nožnog palca.



Nakon što su ljekari sanirali povredu meč je nastavljen, a Damir je sigurnim servisima došao do izjednačenja u setovima rezultatom 7:5.



I treći set Damir je otvorio veoma loše, Bhambri je napravio break u drugom gemu i ubrzo poveo rezultatom 3:0.



Džumhur je potom vezao tri uzastopna gema i došao do 3:3. Oba tenisera su čuvala svoje servise do devetog gema kada Damir koristi četvrtu break-loptu za 5:4, a potom je bio siguran na svoj servis za konačnih 4:6, 7:5, 6:4 i plasman u četvrtfinale.



U četvrtfinalu Damir će igrati protiv boljeg iz duela Kohlschreiber - Seppi koji se igra od 19 sati.