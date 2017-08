Džumhur protiv Stebea u 2. kolu US Opena

Kiša koja je pomjerila meč između Damira Džumhura i Pabla Cuevesa utjecala je na to da naš najbolji teniser nema nijedan dan odmora na posljednjem Grand Slamu sezone US Openu. Sinoć (srijeda) je uvjerljivo savladao Cuevesa, a već danas u 18:30 sati izlazi na megdan protiv Cedrik-Marcela Stebea.

Džumhur je protiv Cuevesa pokazao odličnu igru u 1. kolu US Opena te je slavio rezultatom 3:0 u setovima. Bilo je 7:5, 7:6/7:3/, 6:1, a meč je trajao dva sata i pet minuta.Trijumf protiv Urugvajca koji zauzima 31. mjesto na ATP rang-listi još je jedan dokaz da se Džumhur nalazi u sjajnoj formi, formi koja mu je donijela renking karijere i 56. mjesto u poretku najboljih tenisera svijeta.Njegov protivnik u 2. kolu je njemački teniser Cedrik-Marcel Stebe, igrač koji zauzima 107. mjesto na ATP rang-listi i koji je u 1. kolu nakon dva sata i 50 minuta igre sinoć savladao Nicolasa Kickera (93. ATP) iz Argentine rezultatom 3:1 u setovima (5:7, 6:3, 6:1, 6:1).Nijemac na turnir dolazi nakon osvojenog Challengera u Kanadi, a finale tog turnira igrao je 21. augusta. Nakon toga Stebe je igrao tri kvalifikacijska meča US Opena u kojima je savladao bh. tenisere Aldina Šetkića i Mirzu Bašića te Alejandra Gomeza (436. ATP) iz Kolumbije.Džumhur je na US Open stigao nakon najboljeg rezultata karijere, što je prvi plasman u finale nekog ATP turnira. U tom finalu ATP turnira u Winston-Salemu (SAD) poražen je od Roberta Bautiste-Aguta, a meč je održan 26. augusta.Broj mečeva u posljednjih 10 dana ukazuje da je Džumhur imao više slobodnih dana. Pogledate li, međutim, mečeve u cijelom augustu, onda je vidljivo koliko je Nijemac imao i lakši raspored, ali i manji broj mečeva.Naime, Džumhur je u augustu imao jedno polufinale ATP tunira u Los Cabosu (Meksiko), finale Challengera u Santo Domingu (Dominikanska Republika) i spomenuto finale u Winston-Salemu. To je ukupno 16 mečeva u kojima je ostvario 13 pobjeda i tri poraza.Stebe je u augustu odigrao 11 mečeva, od čega dva na Challengeru u Liberecu (Češka) gdje je pao u osmini finala, pet na Challengeru u Vancouveru gdje je osvojio titulu i četiri na US Openu, od čega su tri kvalifikacijska. Sve skupa, odigrao je 11 mečeva od kojih je samo jedan izgubio.Razlika u protivnicima s kojima su se Džumhur i Stebe susretali u augustu je ogromna, jer naš teniser je igrao s onima koji spadaju među najboljih 50 i 100 u svijetu. Džumhur je u tim mečevima pokazao formu i kvalitet, ali je sada pitanje koliko je umoran...Džumhur i Stebe su se već jednom susretali i to 24. jula ove godine na ATP turniru u Hamburgu kada je Nijemac slavio rezultatom 2:0 u setovima (6:3, 6:4).Stoga naš teniser ima motiv da se revanšira za taj poraz, kao i za poraze Šetkića i Bašića. Naravno, tu je i neupitan motiv odlaska u 3. kolo, čime bi izjednačio svoje najbolje rezultate na Grand Slam turnirima na kojima je do sada samo dva puta uspio dobaciti toliko daleko - na Australian Openu 2014. godine i na Roland Garrosu 2015. godine.Meč počinje večeras u 18:30 sati po našem vremenu, a pobjednika čeka pobjednik duela Andrej Rublev (53. ATP, Rusija) - Grigor Dimitrov (9. ATP, Bugarska).