Foto: EPA

Damir Džumhur je izborio plasman u svoje prvo finale nekog ATP tunira te ujedno postao i prvi bosanskohercegovački teniser kojem je to pošlo za rukom! Naš najbolji teniser je u polufinalu ATP turnira iz serije 250 u Winston-Salemu (SAD) nakon preokreta savladao Kylea Edmunda iz Velike Britanije rezultatom 2:1 (1:6, 7:5, 6:3) u setovima.

Džumhur je u svojoj karijeri ostvario pobjede protiv velikana kakvi su Rafael Nadal, Stan Wawrinka i Tomas Berdych, ali se plasman u finale Winston-Salema može smatrati njegovim najvećim uspjehom pošto je izborio svoje prvo ATP finale i sada je veoma blizu plasmana među 50 najboljih tenisera svijeta.



Bio je ovo drugi međusobni sudar 25-godišnjeg Džumhura i 22-godišnjeg Edmunda i druga pobjeda za bosanskohercegovačkog tenisera. Prethodno su se sastali u 1. kolu Australian Opena 2016. godine.



Džumhur će u ponedjeljak na novoj ATP rang-listi ostvariti najbolji renking karijere jer će, kako stvari stoje, ući među 60 najboljih tenisera svijeta. Trenutno je 67. na listi, a njegov dosadašnji najbolji plasman, zabilježen u martu ove godine, bio je 66. mjesto.



Našem teniseru je ovo bio drugi uzastopni nastup u polufinalima ATP turnira iz serije 250 pošto je početkom mjeseca poražen od Sama Querreyja u polufinalu Los Cabosa (Meksiko).



Edmund je trenutno 45. teniser svijeta, a prema novoj rang-listi, kako stvari stoje, zauzet će 42. mjesto. Njegov najbolji plasman je 40. mjesto.



Britanac je bez većih problema slavio u prvom setu iako je Džumhur odmah na početku napravio break za 1:0. Edmund je uzvratio breakom te osvojio naredna tri gamea relativno lagano za vodstvo 4:1. Velika borba odigrala se u šestom gameu pri Džumhurovom servisu, ali je ipak Edmund uspio napraviti break. Potom je Džumhur imao dvije break lopte u sedmom gameu, ali je Edmund uspio preokrenuti za pobjedu u prvom setu razultatom 6:1.



Isto kao što je otvorio prvi set, tako je Džumhur krenuo i u drugom setu s tim da je ovaj put on imao prvi servis. Edmund je uzvratio uspješnim servisom, a sličan scenarij nastavljen je i tokom narednih gameova - oba tenisera su imala uspješne servise.



Posebno je bio upečatljiv peti game kada Džumhur ne dozvoljava Edmundu osvajanje niti jednog poena. Naš teniser se pri tom trudio da pauza između servisa traje što kraće, a to je možda bio i dio taktike pošto se Džumhur u jednom momentu na otvaranju drugog seta požalio sudiji na Edmundovo odugovlačenje.



Veliku šansu za breakom u drugom setu Džumhur je imao pri vodstvu 4:3. Ipak, naš teniser propušta dvije break lopte što je Edmund iskoristio i izjednačio na 4:4 tako da su nastavljeni uspješni servisi za oba tenisera u drugom setu. To je trajalo sve do 12. gamea kada Džumhur uspijeva napraviti preokret i osvojiti set uz rezultat 7:5. Naime, Edmund je imao 40:15 u 12. gameu pri svom servisu, ali je Džumhur napravio preokret i izjednačio je na 1:1 u setovima.



Energiju koju je pokazao u drugom setu, Džumhur je nastavio pokazivati i u trećem setu. Iako je Edmund imao dvije break lopte na otvaranju seta, Džumhur novim preokretom dolazi do vodstva od 1:0. Uslijedio je uspješan Edmundov servis za 1:1.



Velike ovacije publike u Winston-Salemu izazvali su Džumhurovi poeni pri njegovom servisu u trećem gameu kada je s dva sjajna slice udarca za 30:00 i 40:15 svog protivnika učinio nemoćnim. Nakon što je poveo s 2:1, sjajni Džumhur pravi break za 3:1, a onda još jednom pokazuje da je u fenomenalnoj formi. Edmond je u petom gameu imao dvije break lopte, ali je Džumhur napravio novi preokret i poveo s 4:1 što je značilo da je na rubu pobjede.







Ipak, neizvjesnost tu nije stala. Edmund lagano osvaja servis, a onda koristi Džumhurove greške i nervozu te pravi break za 4:3. U tim momentima Džumhur uspijeva vratiti koncentraciju te maestralno pravi break za 5:3 pri čemu nije dozvolio Edmundu da osvoji niti jedan poen. Ovaj put, Džumhur ne dozvoljava Edmundu da vrati neizvjesnost i uspješno osvaja game svojim servisom. To mu je donijelo pobjedu u setu uz rezultat 6:3 i konačnu pobjedu u meču. Meč je trajao sat vremena i 54 minuta igre.



Džumhur će u svom prvom ATP finalu igrati protiv pobjednika duela Roberto Bautista-Agut (15. ATP) - Jan-Lennard Struff (56. ATP). Finale je na rasporedu večeras (subota), odnosno u noći sa subote na nedjelju.