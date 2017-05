Džumhur porazom od Seppija u 1. kolu okončao nastup na ATP turniru u Lyonu

Foto: EPA

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (96. ATP) danas je u 1. kolu ATP turnira u Lyonu odmjerio snage s Talijanom Andreasom Seppijem (83. ATP) te je poražen rezultatom 2:0 u setovima.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (96. ATP) danas je u 1. kolu ATP turnira u Lyonu odmjerio snage s Talijanom Andreasom Seppijem (83. ATP) te je poražen rezultatom 2:0 u setovima.

Bio je ovo drugi susret Džumhura i Seppija, a u prvom je uspješniji bio talijanski igrač.



Seppi je dobro otvorio meč te je nakon dobijenog servisa napravio break za 2:0, no, Džumhur je odgovorio na pravi način, vratio je break, a potom servisom izjednačio na 2:2 u gemovima.



Džumi je nastavio u tom ritmu pa je i u sedmom gemu oduzeo servis protivniku iskoristivši prvu break loptu za 4:3, ali ga je potom izdao servis pa je Seppi došao do izjednačenja. Prvi set je odlučen u tie-breaku, a uspješniji je bio Seppi (7:6/7:5/) te poveo 1:0.



Talijan je na početku drugog seta imao jednu break loptu koju nije iskoristio, ali je to ispravio u petom gemu za vodstvo 3:2. Džumhur je servis izgubio i u sedmom gemu, ali se onda vratio breakom i dobro servirao za 4:5. Uslijedio je servis Seppija za pobjedu u ovom meču, što je Talijan i realizovao. Meč je trajao sat i 49 minuta.



Seppi će u 2. kolu igrati protiv Gruzijca Nikoloza Basilashvilija (71. ATP).



ATP Lyon, 1. kolo:



Damir Džumhur - Andreas Seppi 0:2 (6:7/5:7/, 4:6)