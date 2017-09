Foto: AFP

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur poražen je od Ukrajinca Alexandra Dolgopolova u polufinalnom meču na 731.000 dolara vrijednom teniskom turniru iz serije 250 u kineskom Shenzhenu rezultatom 0:2, po setovima 3:6, 4:6.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur poražen je od Ukrajinca Alexandra Dolgopolova u polufinalnom meču na 731.000 dolara vrijednom teniskom turniru iz serije 250 u kineskom Shenzhenu rezultatom 0:2, po setovima 3:6, 4:6.

Džumhur je tako porazom u prvom međusobnom duelu od Ukrajinca ostao bez novih novih 150 bodova i 62.625 dolara.



Ključni poen u prvom setu bio je u četvrtom odigranom gemu kada je Dolgopolov uzeo break našem teniseru.



Do kraja seta niti jedna teniser nije griješio pa je Ukrajinac slavio s uvjerljivim rezultatom 6:3.







I u drugom setu oba tenisera su dobro servirala i nisu dopuštali protivniku da stignu do prilika za break.



U igri živaca prvi je popustio Džumhur kod rezultata 4:4, izgubio svoj servis, što je na kraju bilo dovoljno Dolgopolovu da osvoji i drugi set te dođe do konačne pobjede.



Dolgopolov će u finalu turnira igrati protiv drugog nosioca turnira Goffina, koji je rezultatom 2:1 u drugom polufinalu porazio Laaksonena.