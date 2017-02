Džumhur: Pobjedu protiv Wawrinke poklanjam građanima BiH za Dan nezavisnosti

Foto: EPA

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas je spektakularnom igrom eliminisao trećeg tenisera svijeta Stana Wawrinku u 1. kolu ATP turnira u Dubaiju.

"Mislim da sam ovom pobjedom pokazao da mogu igrati s najboljim igračima svijeta. Nemam sebi šta dokazivati, uvijek sam to znao, ali je potrebno vrijeme da dođu dobri rezultati. Bio je sami početak sezone, mnogi su bili skeptični u vezi s ovom mojom sezonom, ali sam u protekle tri sedmice pokazao da igram odličan tenis. Imao sam veoma 'gust poraz' od Del Potra, a sada je došla pobjeda protiv Wawrinke. Pokazao sam da na bilo kojoj podlozi mogu igrati s bilo kojim igračem", izjavio je Džumhur.



Meč nije bio lagan, što jasno govori i treća pozicija Wawrinke na ATP-u. Ipak, Džumi se borio, izdržao pritisak i na kraju slavio najveću pobjedu u svojoj karijeri.



"Ovo je definitivno veliki dan za mene, odigrao sam zaista odličan meč. Nakon uvodna tri gema u kojima je Wawrinka pogodio sve što se moglo pogoditi, stao je s igrom, a ja sam se digao i borio se od početka do kraja meča. Dobro sam servirao osim gema na 5:1, gdje sam osjetio pritisak jer je to bio gem kojim sam trebao završiti meč. Definitivno, odigrao sam skoro bez greške i mislim da sam zasluženo pobijedio Stana", rekao je naš teniser.



Pobjedu je posvetio građanima BiH.



"Ovu pobjedu poklanjam svim građanima BiH čestitajući im Dan nezavisnosti moje jedine BiH", završio je Džumhur.



Džumhur će u 2. kolu igrati protiv Marcela Granollersa, 36. igrača svijeta, a meč je na rasporedu sutra.