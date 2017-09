Damir Džumhur je slavio u finalu ATP 250 turnira u Sankt Peterburgu nad Fabiom Fogninijem rezultatom 2:1 u setovima i na taj način osvojio prvu ATP titulu u karijeri.

Početak susreta nije bio obećavajući za Džumhura. Fognini je napravio break već u trećem gemu i zadržao ga do kraja seta kojeg je riješio u svoju korist rezultatom 6:3.







U drugom setu Damir je došao prvi do breaka kada je u petom gemu poveo rezultatom 3:2. No, Fognini je odmah uzvratio re-breakom i izjednačio na 3:3.



U devetom gemu Džumhur je ponovo došao do breaka, te ga potom potvrdio za 6:4 i odveo meč u odlučujući treći set.







Odmah u prvom gemu trećeg seta Džumhur je napravio break, te ubrzo poveo rezultatom 2:0.



Do kraja seta Damir je napravio još jedan break i to u sedmom gemu za 5:2, te je potom bio siguran na svoj servis za konačnih 3:6, 6:4, 6:2.







Damir je osvojio svoju prvu titulu u drugom ATP finalu u karijeri, dok je Fognini ostao na pet ATP titula iz 15 finala.



Džumhur je uz 250 bodova osvojio i 178.480 dolara, a od ponedjeljka će na najnovijoj ATP listi zauzimati 40. mjesto.