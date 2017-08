Džumhur: Odigrao sam dva perfektna seta protiv Stebea, nadam se da ću "smiriti" Rubljeva

Damir Džumhur (Foto: EPA)

Bh. teniser Damir Džumhur danas je pobjedom nad njemačkim igračem Cedrikom-Marcelom Stebeom izborio plasman u 3. kolo US Opena, a u narednom kolu će njegov protivnik biti Rus Andrej Rubljev (53. ATP). Nakon meča osvrnuo na svoju igru te je otkrio očekivanja od narednog susreta.

"Danas sam odigrao dobar meč, iako nisam krenuo najbolje. Stebe ima tešku igru, znao sam to jer smo igrali prije nekoliko sedmica u Hamburgu gdje sam izgubio, ali samo također znao da imam veće šanse da ga dobijem na tvrdoj podlozi. Ipak, nisam ušao u meč onako kako sam htio, ali to se u drugom setu malo okrenulo. Nakon nekoliko loših servis gemova s obije strane, dobio sam taj drugi set i onda okrenuo igru u svoju korist u potpunosti. Odigrao sam dva perfektna seta, agresivno i sa dosta vinera. Naravno, zadovoljan sam, nisam pokazao umor. Sada imam dan odmora iako sutra igram dubl, ali to smatram odmorom", izjavio je Džumhur.



On se nada da može napraviti svoj najveći uspjeh na Grand Slamu i proći u 4. kolo.



"Rubljev je napravio iznenađenje i dobio Dimitrova, a ja se nadam da ću 'smiriti' Rubljeva u subotu i proći prvi put u 4. kolo Grand Slama", završio je Džumhur.



Meč između Džumhura i Rubljeva se igra u subotu te neće početi prije 17:00 sati.