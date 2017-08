Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (56. ATP) savladao je Nijemca Cedrik-Marcela Stebea (107. ATP) rezultatom 3:1, po setovima 4:6, 6:4: 6:0 i 6:1 te se tako plasirao u treće kolo US Opena.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (56. ATP) savladao je Nijemca Cedrik-Marcela Stebea (107. ATP) rezultatom 3:1, po setovima 4:6, 6:4: 6:0 i 6:1 te se tako plasirao u treće kolo US Opena.

Damir je prošle dvije sedmice vezao finala, a sada je morao igrati dva dana zaredom, što mu nikako nije odgovaralo.



I Stebe je također bio u zavidnoj seriji rezultata, a ovaj meč je definitivno tražio podizanje ljestvice za novi preskok, koji na Damirovu sreću nije ostvario.



Oba tenisera očajno su počela meč izgubivši svoje servise pa su tek onda zaigrali sigurno i s manje nervoze. Igrao se gem za gem sve do rezultata 4:3 za Nijemca kada pravi break.



Iako mu je Damir uzvratio breakom, u narednom gemu na svom servisu je bio užasno loš pa je Stebe osvojio prvi set rezultatom 6:4.



Uzvratio mu je Džumhur istom mjerom u drugom setu. Nakon početnih 1:1 oba tenisera su počela gubiti svoje servise, a na kraju se bolje snašao bh. teniser i rezultatom 6:4 u gemovima poravnao rezultat na 1:1 u setovima.







Vrijedi istaći da su u ovom setu oba tenisera napravili veliki broj dvostrukih grešaka prilikom servisa.



Stebe je imao veliki zdravstvenih problema u trećem setu što je Damir sjajnom igrom iskoristio i za samo 16 minuta došao do prednosti od 5:0.



Tada je Nijemac zatražio medicinski time-out. Ipak, to mu nije pomoglo i Džumhur je treći set osvojio bez izgubljenog gema.



Damir je i u četvrtom setu odigrao maestralno i jednostavno nije dozvolio Stebeu da mu napravi probleme. Set je osvojio s 6:1 te ostvario pobjedu s ukupnim rezultatom 3:1 u setovima.



Džumhur će u 3. kolu igrati protiv boljeg iz meča između Rusa Andreja Rubleva i Bugara Grigora Dimitrova.