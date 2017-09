Foto: EPA-EFE

Damir Džumhur je izjednačio u setovima na 1:1 protiv Fabija Fogninija u finalu ATP 250 turnira u ruskom Sankt Peterburgu.

Nakon što je Fognini osvojio prvi set rezultatom 6:3, Damir je zaigrao mnogo bolje u drugom setu i riješio ga u svoju korist.



Damir je došao prvi do breaka kada je u petom gemu poveo rezultatom 3:2. No, Fognini je odmah uzvratio re-breakom i izjednačio na 3:3.



U devetom gemu Džumhur je ponovo došao do breaka, te je poveo rezultatom 5:4.







Naš najbolji teniser je bio siguran na svoj servis iskoristivši prvu od tri ste-lopte za 6:4 i odveo meč u odlučujući treći set.