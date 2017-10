Foto: EPA-EFE

Jo-Wilfried Tsonga (16. ATP) savladao je Damira Džumhura u 2. kolu ATP 500 turnira u Beču rezultatom 2:1 u setovima (6:7, 7:6, 6:1) i plasirao se u četvrtfinale ovog turnira gdje ga očekuje duel protiv Alexandera Zvereva.

Prvi na servisu bio je Francuz, a nakon što je poveo rezultatom 1:0, sve do petog gema i rezultata 2:2 oba igrača sigurno su igrala na svoj servis, da bi najbolji bosanskohercegovački teniser petom gemu napravio prvi break i stigao do prednosti 3:2.



Džumhur je pri vodstvu od 4:2 imao priliku da napravi i drugi break u prvom setu, ali se francuski teniser vratio i spriječio bh. tenisera da stigne do kapitalne prednosti. U desetom gemu prvog seta Tsonga je spasio prvu set loptu koju je Damir imao, a nakon toga napravio je break te poravnao rezultat na 5:5 u gemovima.



Pobjednik prvog seta morao se čekati do tie-breaka, a tu je Džumhur igrao zaista sjajno i rezultatom 7:5 u tie-breaku stigao do vodstva od 1:0 u setovima.



Nakon što su oba tenisera u drugom setu osvojila prve gemove na svoj servis, Tsonga je u pri rezultatu 1:1 napravio break koji mu je Džumhur odmah u sljedećem gemu vratio, a nakon toga oba igrača osvojila su naredna četiri gema na svoj servis, pa se pobjednik drugog seta čekao opet nakon tie-breaka.







Tu je ovaj put bolji bio Tsonga koji je prvo spasio jednu Damirovu meč loptu, a nakon toga napravio mini-break i poravnao rezultat u setovima na 1:1.



U trećem, odlučujućem setu, francuski teniser pravi break pri rezultatu 1:1 u gemovima, a pri prednosti od 4:1 napravio je još jedan break i meč mirno priveo kraju savladavši našeg najboljeg tenisera rezultatom 6:1 u gemovima, odnosno 2:1 u setovima.



U četvrtfinalu Tsongu očekuje meč protiv Nijemca Alexandera Zvereva koji je ujedno i prvi nosilac turnira u Beču. (5. ATP).