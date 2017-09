Džumhur i Šetkić ostvarili najbolje plasmane na ATP listi u karijeri

Bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Aldin Šetkić zabilježili su najbolje rankinge u karijerama. Na novoj ATP listi Džumhur je plasiran je 55. mjestu, dok Šetkić zauzima 174. poziciju.

Bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Aldin Šetkić zabilježili su najbolje rankinge u karijerama. Na novoj ATP listi Džumhur je plasiran je 55. mjestu, dok Šetkić zauzima 174. poziciju.

Džumhur je u odnosu na prošlu listu, objavljenu prije US Opena, napredovao za jednu poziciju. Nakon sjajnih nastupa na ATP turnirima američkom Winston-Salemu i meksičkom Los Cabosu, na kojim je igrao u finalu i polufinalu, te plasmana u finale na ATP Challengeru u Santo Domingu i u 3. kolu US Opena, Džumhur je u posljednjih mjesec dana napredovao za 32 pozicije.Aldin Šetkić prošle sedmice je na ATP Challenger turniru u Genovi izborio nastup u osmini finala, čime je ostvario napredak za pet pozicija i nalazio se na 174. mjestu. Samo jedno mjesto ispod njega rangiran je Mirza Bašić. Subotnji pobjednik ITF turnira u Trstu Tomislav Brkić bolje je rangiran za četiri mjesta i nalazi se na 313. poziciji, dok je Nerman Fatić plasiran na 680. mjestu.Pobjedom na posljednjem Grand Slam turniru sezone US Openu Španac Rafael Nadal učvrstio se na vodećoj poziciji, drugi je Roger Federer, koji je na treće mjesto potisnuo Britanca Andyja Murrayja, dok su na četvrto i peto mjesto napredovali Nijemac Alexander Zverev i Hrvat Marin Čilić.Kompletnu ATP listu pogledajte ovdje