Džumhur danas protiv Tsonge za plasman u četvrtfinale ATP turnira u Beču

Foto: EPA-EFE

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur u 2. kolu ATP 500 turnira u Beču igra protiv francuskog tenisera Jo-Wilfrieda Tsonge, a meč bi trebao početi u 17:00 sati.

Džumhur je u 1. kolu izbacio Litvanca Ricardsa Berankisa (126. ATP) savladavši ga rezultatom 2:0 u setovima (6:4, 6:2). Bila je to treća uzastopna pobjeda za Džumhura u okršajima protiv Litvanca.



Nasuprot Džumhura danas će stati Tsonga, 15. teniser svijeta. On je u 1. kolu rezultatom 2:1 pobijedio Rusa Karena Hačanova (46. ATP).



Ovo će biti prvi susret između Džumhura i Tsonge, a šansu da se sastanu imali su na ATP 250 turniru u Sankt Peterburgu gdje su se mogli sastati u polufinalu da Tsonga nije ispao u četvrtfinalu od Jan-Lennarda Struffa (54. ATP) iz Njemačke. Džumhur je, podsjetimo, u Sankt Peterburgu osvojio naslov.



Oba tenisera dolaze u dobrom raspoloženju. Džumhur ima niz od šest uzastopnih pobjeda, odnosno učinak od čak 14 pobjeda i tri poraza u posljednjih 17 mečeva na ATP 250 i ATP 500 turnirima te na Mastersima.



Tsonga je u posljednjih 11 mečeva, gdje spadaju mečevi s ATP 250 turnira, Davis Cupa i US Opena, upisao devet pobjeda i dva poraza.



Uz dobru statistiku, obojici je samopouzdanje na višem nivou zbog činjenice da su na turnir u Beču stigli s osvojenim titulama na ATP 250 turnirima. Džumhur je titulu osvojio u Moskvi, a Tsonga u Antwerpenu.



Pobjednik ovog meča u četvrtinalu će igrati protiv Nijemca Alexandera Zvereva (5. ATP). Zverev je ujedno i prvi nosilac turnira, a Džumhur je krajem septembra upisao pobjedu protiv njega na ATP 250 turniru u Shenzhenu.