Džumhur danas protiv Rubljeva traži plasman u 4. kolo US Opena, ali i renking karijere

Foto: EPA

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas će u trećem kolu US Opena pokušati pobijediti ruskog predstvanika Andreja Rubljeva i tako ostvariti dugogodišnji cilj - plaman među 50 najboljih tenisera svijeta na novoj ATP rang listi.

