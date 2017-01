Džumhur: Čitav meč sam trpio sudijske greške, sudija će biti kažnjen zbog kršenja ATP pravila

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (78. ATP) poražen je u 1. kolu Australian Opena od srbijanskog tenisera Viktora Troickog (29. ATP) rezultatom 3:2 u setovima, bilo je 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3, a nakon poraza je izrazio nezadovoljstvo sudijskim odlukama, ali i odnosom pojedinih bh. medija.

Damir Džumhur (Foto: EPA)

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (78. ATP) poražen je u 1. kolu Australian Opena od srbijanskog tenisera Viktora Troickog (29. ATP) rezultatom 3:2 u setovima, bilo je 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3, a nakon poraza je izrazio nezadovoljstvo sudijskim odlukama, ali i odnosom pojedinih bh. medija.

Damir je dobio teškog protivnika u 1. kolu, a meč je bio izuzetno neizvjestan.



"Nažalost, Australian Open je za mene završen u prvom kolu. Ovo nije bio dobar žrijeb, bilo je teško i neizvjesno. Iako sam poveo u prvom setu 4:2 i imao break prednosti, nisam igrao onoliko koliko je trebalo da se dobije Viktor Troicki. Igrao sam dosta 'stisnuto' u ta prva dva seta, a kada sam se vratio sa 0:3 u drugom setu, osjetio sam da igra dolazi. Zaista sam odlično odigrao treći i četvrti seti, što rezultat 6:2, 6:2. Imao sam potpunu kontrolu, bio sam dominantan, ali su mi prva dva seta oduzela dosta snage za peti set", izjavio je Džumhur poslije poraza od Troickog.



U odlučujućem petom setu Džumi nije uspio nadjačati svog protivnika te ističe da je na to značajno utjecala sudijska greška. Hawk Eye tehnologija je dostupna na samo sedam terena, a onaj na kojem je nastupio Džumhur nije pokriven to tehnologijom.



"Troicki je poznat kao veliki borac i igrač kojeg je teško pobijediti. U petom setu, onda kada je najviše trebalo, malo popustio. Ipak, prema mišljenju mnogih, taj peti set sam igrao bolje od Troickog, ali nisam uspio da pobjedim. Bila je i sudijska odluka koja je utjecala na tok meča, žalosno je to. Zaista sam iznenađen s pojedinim portalima i medijima koji pišu o tome šta se dogodilo na terenu. Pišu da ja stalno to radim, da pravim probleme na terenu. To se mora zaustaviti, ljudi malo znaju o tenisu, a mnogo pričaju o meni. To nema smisla. Treću godinu igram u glavnom turniru AO, velika je to stvar. Igrao sam protiv igrača koji je u top 30, došao sam do petog seta", rekao je naš teniser.



Kako je rekao, suđenjem ne mogu biti zadovoljni ni on, ali ni njegov protivnik. Dodao je da će sudija biti kažnjen zbog propusta na meču.



"Bilo je previše loših sudijskih odluka, na Viktorovu štetu, ali puno više na moju. S tim će se i on složiti. Kada dođe odluka na 3:3 u petom setu, koja je katastrofalna greška sudije, ne možete se kontrolisati. Čitav meč sam bio miran, dosta dobro sam sve podnosio uprkos očitim sudijskim greškama, ali sam na kraju morao reagovati, zbog čega sam dobio penalty point dva poena nakon diskusije. To je protiv svih pravila ATP-a, a to se ne smije događati. Bio sam sa ljudima ATP-a i razgovarao, sudija će biti kažnjen jer to što je uradio nije smio", kazao je Džumhur.



Najavio je i konferenciju za medije koju će održati kada se vrati u Sarajevo, na kojoj će govoriti o svom radu i odnosu medija prema njemu.



"Održat ću konferenciju za medije i govoriti o tome šta radim i kako radim. Mislim da se mnogo borim za BiH, trebalo bi prestati pisati stvari koje se o meni pišu", završio jej Džumhur.