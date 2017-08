Džumhur 56. teniser svijeta, poredak prvih deset nepromijenjen

Foto: AFP

Na najnovijoj ATP listi koja je objavljena danas Damir Džumhur zauzima 56. mjesto, što mu je najbolji ranking u karijeri.

Na najnovijoj ATP listi koja je objavljena danas Damir Džumhur zauzima 56. mjesto, što mu je najbolji ranking u karijeri.

Džumhur je protekle sedmice došao do finala ATP 250 turnira u Winston-Salemu, gdje je poražen u finalu od Roberta Bautista-Aguta rezultatom 6:4, 6:4.



Damir je s novih 130 bodova napredovao čak 11 mjesta, a do Top 50 ga dijeli samo 95 bodova.



Mirza Bašić je ostao 169. teniser svijeta, dok je Aldin Šetkić napredovao jedno mjesto i sad je na 179. mjestu.



Tomislav Brkić je napredovao dva mjesta i sada se nalazi na mjesutu broj 317. I Nerman Fatić je napredovao i to za 11 mjesta i sada je 678. teniser svijeta.



Poredak prvih 10 se nije mijenjao. Nadal je broj 1 svjetskog tenisa, a slijede Murray, Federer, Wawrinka, Đoković, Zverev, Čilić, Thiem, Dimitrov i Nishikori.