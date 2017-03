Foto: Twitter

Bh. teniser Damir Džumhur (67. ATP) pobijedio je u 1. kolu Indian Wellsa Ryana Harrisona (45. ATP) s rezultatom 2:1.

Amerikanac je očajno otvorio meč pa je izgubio svoja dva prva servisa. Do rezultata 5:2 za našeg tenisera igrao se gem za gemom i Damir je došao u priliku da servira za pobjedu.



Imao je jednu set loptu, ali je na kraju izgubio svoj servis. Ipak, već u narednom svom servisu koristi ukupno treću set loptu i dobija prvi set rezultatom 6:4.







Damir je drugi set, slično kao Ryan u prvom, izgubio na startu svoj servis. Do kraja drugog seta oba tenisera nisu napravili niti jednu grešku pa je 24-godišnji Amerikanac slavio s rezultatom 6:3.



U odlučujućem trećem setu oba tenisera su do 2:2 čuvala svoj servis, a onda su obojica tenisera napravila po break. Igralo se potom gem za gemom do 6:5 kada Damir pravi break i uzima treći set rezultatom 7:5 te pobjeđuje nakon teške borbe Harrisona.



Naredni Džumhurov protivnik na jakom turniru u Indian Wellsu bit će španski teniser Albert Ramos-Vinolas, koji je nalazi na 24. mjestu ATP liste.