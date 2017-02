Damir Džumhur bez problema do drugog kola Delray Beacha

Damir Džumhur se bez problema plasirao u drugo kolo ATP 250 turnira u američkom Delray Beachu.

Foto: EPA

Naš najbolji teniser je u prvom kolu savladao 95. tenisera svijeta Konstantina Kravčuka sa 2:0 u setovima nakon sat i četiri minute igre,



Džumhur je odmah u drugom gemu prvog seta napravio break i nakon samo 11 minuta igre vodio je sa 3:0. Do kraja seta oba tenisera su zadržala svoje servise i Džumhur je prvi set dobio sa 6:3 nakon samo 26 minuta igre.



Drugi set je počeo identično kao i prvi, no ovaj put do prednosti od 3:0 brzo je stigao Kravčuk. Džumhur je svoj prvi gem osvojio tek nakon 17 minuta igre i smanjio na 3:1, a odmah u narednom gemu pravi i break za 3:2.



Nakon što je bio siguran na svoj servis, napravio je drugi uzastopni break i poveo sa 4:3, ali je Rus odmah uzvratio re-breakom i izjednačio na 4:4.



Ipak, Damir već u narednom gemu pravi novi break i dobija prilikom servisom riješiti meč. To je učinio i drugi set dobio sa 6:4 nakon 37 minuta za prolazak u drugo kolo.



Džumhur će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Juan Martin Del Potro - Kevin Anderson. Argentinac i Južnoafrikanac će svoj meč igrati večeras od 2 sata iza ponoći.