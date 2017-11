Čilić pred ATP Finals: Pritisak je uvijek na strani mog protivnika

Foto: EPA-EFE

Hrvatski teniser Marin Čilić po treći put će igrati ATP Finals koji se igra u Londonu, a odlukom žrijeba on će igrati u grupi nazvanoj po Borisu Beckeru u kojoj za protivnike ima Federera, Zvereva i Socka.

Čilić je mjesto među osmoricom najboljih osigurao dobrim igrama na šljaci kao i dolaskom u finale Wimbledona u kome je povrijeđen izgubio meč od Rogera Federera, a kako kaže, povreda ga je gurnula korak nazad pa je ponovo morao tražiti pravu formu.



"U tom periodu sam bio najkonstantniji ukoliko se pogleda čitava moja karijera. Pronašao sam balans od šljake pa do trave, igrao sam na visokom nivou jedan po jedan meč. Ipak, nisam imao sreće s povredama pa me to gurnulo korak nazad tjerajući me da ponovo tražim staru formu", rekao je Čilić.



On se treninzima vratio dvije sedmice prije početka US Opena, a gledajući svoju igru kaže kako je znatno popravio servis.



"Bolje serviram nego prije, osvajam dosta servis gemova i dosta mečeva. Uglavnom bez izgubljenog breaka ili samo sa jednim završavam mečeve i to mi je vrlo važno. Igram dobro, pritisak je uvijek na strani mog protivnika i to se na kraju isplati", kazao je Čilić.



Podsjećamo, Čilić je na ATP Finalsu igrao 2014. i 2016. godine, ali nije uspio da prođe grupnu fazu.