Cash optužuje Švicarca: Federer je varao u finalu Australian Opena

Bivši australski teniser Pet Cash oštro je kritikovao Rogera Federera zbog poteza na finalnom meču Australian Opena, u kojem je Švicarac pobijedio Rafaela Nadala poslije pet setova i osvojio rekordnu 18. Grand Slam titulu.

Foto: EPA

Cash smatra da je Federerovo uzimanje medicinskog time-outa početkom petog seta nekorektan potez i naziva ga "legalnim varanjem".



"Ne zaustavljate maraton jer ste umorni. To je pogrešno, pogrešno i pogrešno. To je varanje, a dozvoljeno je. Legalno varanje, ali i dalje nije uredu", rekao je Cash za radio BBC.



Federer je odmah poslije trijumfa prokomentarisao takav stav riječima "pravila su tu da bih ih koristio".



"I ja mislim da ne bismo smjeli zloupotrebljavati ova pravila. Ja sam teniser koji najmanje zove time-out, tako da ne znam o čemu Cash priča", rekao je petostruki šampion prvog Grand Slama sezone.



Švicarac je dodao da je osjećao jak bol u butini desne noge te da je taj problem imao tokom cijelog turnira i da se pojačao tokom polufinala sa Stanom Wawrinkom.



"Kada je Stan uzeo medicinski, pomislio sam da bi i meni dobro došao. Uradio sam to pomalo preventivno. Onda me je zaboljelo u butini tokom drugog seta, da bi me jače zaboljelo u preponi u trećem setu", naglasio je Federer.