U polufinalu Australian Opena snage su odmjerili Španac Rafael Nadal (9. ATP) i Bugarin Grigor Dimitrov (15. ATP). U finale se plasirao španski teniser pobjedom 3:2 u setovima te će za titulu igrati protiv Švicarca Rogera Federera. Meč je trajao pet sati.

Prvi set je pripao Nadalu zahvaljujući prednosti koju je stekao breakom u četvrtom gemu, kada je poveo sa 3:1. Prednost je sačuvao i nakon 36 minuta riješio prvi set u svoju korist rezultatom 6:3.



U drugom setu je Dimitrov najavio mogući povratak kada je u četvrtom gemu oduzeo servis Nadalu te poveo 3:1 u gemovima. Španac je breakom uzvratio u sedmom gemu, ali je Bugarin ekspresno uzvratio i stigao do 5:3. Dimitrov je imao šansu da dobrim servisom završi set, no, Nadal drugi put oduzima servis protivniku. Rafa je potom došao i do izjednačenja, a drugi set je odlučen u tie-breaku. Dimitrov je bio uspješniji te je iskoristio petu set loptu za 1:1 u setovima.



U petom gemu trećeg seta Nadal je napravio break za vodstvo 3:2, ali je Dimitrov brzo uzvratio. Ponovo se igrao tie-break, a Nadal je bio uspješniji (7:5) te je poveo 2:1 u setovima.



Teniseri su čvrsto držali svoj servis u četvrtom setu, pa je uslijedio novi tie-break. Dimitrov je iskoristio drugu set loptu te stigao do novog izjednačenja u setovima.







Pobjednik je odlučen u posljednjem, petom setu današnjeg meča. Ključan je bio deveti gem u kojem je Rafa napravio break za 5:4, a potom servisom završio ovaj meč.



Nadal će u finalu igrati protiv Švicarca Rogera Federera.



Australian Open, polufinale:



Rafael Nadal - Grigor Dimitrov 3:2 (6:3, 5:7, 7:6/7:5/, 6:7/4:7/, 6:4)