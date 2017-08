Damir Džumhur (Foto: EPA)

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (87. ATP) plasirao se u polufinale ATP turnira u Los Cabosu u Meksiku pobijedivši u četvrfinalu Španca Feliciana Lopeza (28. ATP) rezultatom 2:1 u setovima.

Džumhur je na pravi način otvorio meč, napravio je break u prvom gemu, ali je u četvrtom izgubio svoj servis. Prvi set je riješen tek u tie-breaku koji je pripao Lopezu.



U drugom setu je Džumhur do breaka stigao u šestom gemu za prednost 4:2, no, u devetom se Španac vratio te smanjio na 5:4 oduzimanjem servisa protivniku. Imao je priliku da se servisom potpuno vrati, no, Damir je odlično odigrao i breakom osvojio drugi set, bilo je 6:4.







U odlučujućem trećem setu su oba tenisera imala problema sa servisima. Prvo je Džumhur oduzeo servis Lopezu za 2:0, ali je španski teniser odmah vratio break.



Novi break Damir pravi u osmom gemu za 5:3, servira za pobjedu, no, ne uspijeva jer mu Feliciano vraća istom mjerom. U velikim problemima se Džumhur našao i u 11 gemu nakon što je izgubio servis, a Lopez stekao prednost 6:5, međutim, naš teniser se uspio spasiti i vratiti break pa se igrao tie-break.



U tie-breaku je Damir bio bolji zahvaljujući dva mini-breaka te je pobijedio u ovom meču i plasirao se u polufinale, gdje ga čeka Amerikanac Sam Querrey (24. ATP).



ATP turnir u Los Cabosu, četvrtfinale:



Damir Džumhur - Feliciano Lopez 2:1 (6:7/2-7/, 6:4, 7:6/7-2/)