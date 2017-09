Foto: EPA-EFE

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur upisao je sedmu uzastopnu pobjedu, a on je u 2. kolu ATP turnira u kineskom Shenzhenu slavio protiv Lukasa Lacka rezultatom 2:0 u setovima.

Slovak, inače 118. igrač svijeta, sigurno je otvorio meč i na samom početku zahvaljujući dobrom servisu poveo rezultatom 1:0, na što mu je Džumhur odgovorio istom mjerom, da bi već u trećem gemu najbolji bh. teniser imao pet break lopti koje na kraju ipak nije uspio krunisati napravljenim breakom.



Uslijedio je period igre u kojem su oba tenisera dobro branila svoj servis, a onda je u sedmom gemu Džumhur napravio prvi break na meču koji mu je osigurao i dolazak u vodstvo nakon prvog seta, a do rezultata 6:4 u gemovima stigao je nakon 44 minute igre.



Dobru igru iz prvog seta Damir je prenio i u drugi, kada je na samom početku iskoristio prvu break loptu te nakon sigurne igre na svom servisu stigao u prednost od 2:0, koja mu je dala mogućnost da mirnom igrom do kraja privede ovaj meč kraju i upiše sedmu pobjedu u nizu.







S obzirom na stečenu prednost, Džumhur je do kraja mirno čuvao napravljeni break s početka drugog seta, a pobjedu je ovjerio u devetom gemu kada je s drugim napravljenim breakom stigao do pobjede 2:0 u setovima.



U četvrtfinalu Džumhura očekuje meč protiv Alexandera Zvereva, četvrtog igrača svijeta, koji je ranije slavio protiv Steva Darcisa rezultatom 2:1 u setovima.



Džumhur - Lacko 2:0 (6:4 ; 6:3)