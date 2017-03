Foto: EPA

Damir Džumhur se pobjedom nad Marcelom Granollersom rezultatom 2:0 u setovima plasirao u četvrtfinale ATP 500 turnira u Dubaiju.

Džumhur je prvi servirao i španski teniser je odmah imao tri vezane break-lopte, no nije ih iskoristio i Damir je poveo sa 1:0.



Potom je uslijedilo pet gemova u kojima je viđeno isto toliko breakova, a Džumhur je na svoj servis bio siguran u sedmom gemu i poveo sa 5:2.



Oba tenisera su zatim osvojila svoje servis-gemove i nakon 40 minuta igre Damir je riješio prvi set u svoju korist rezultatom 6:3.



Početak drugog seta pripao je Granollersu koji je odmah u drugom gemu napravio break i ubrzo poveo sa 3:0. Prednost od jednog breaka imao je sve do sedmog gema kada mu Džumhur oduzima servis, a potom i u svom narednom servis-gemu dolazi do izjednačenja (4:4).



Potom naš najbolji teniser pravi još jedan break i dobio je priliku da servira za meč pri rezultatu 5:4. Damir je bio siguran na svoj servis iskoristivši drugu meč-loptu za konačnih 6:3, 6:4 nakon sat i 16 minuta igre.







U četvrtfinalu Džumhur će igrati protiv Robina Haasea koji je sa 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) savladao Tomaša Berdycha. Džumhur je već dva puta u karijeri igrao protiv Holanđanina, te je slavio oba puta.



Oba meča odigrana su prošle godine i to na šljaci. Najprije je u drugom kolu kvalifikacija Mastersa u Rimu Džumhur slavio sa 6:2, 1:6, 6:4, a potom i u prvom kolu Mastersa u Monte Carlu sa 6:2, 6:0.



Inače, ovo je bio treći duel Džumhura i Granollersa, a naš teniser sada vodi sa 2:1 u pobjedama.



Prvi put su igrali u Casablanci prije dvije godine kada je Granollers bio prisiljen predati meč kod rezultata 3:0 u prvom setu za našeg tenisera, a potom je Španac na Indian Wellsu slavio sa ubjedljivih 6:1, 6:0.