Albert Ramos izbacio Damira Džumhura sa prvog Mastersa sezone u Indian Wellsu

Foto: EPA

Damir Džumhur je ispao u drugom kolu prvog Mastersa sezone u Indian Wellsu od španskog tenisera Alberta Ramosa rezultatom 2:1 u setovima (6:4, 5:7, 7:5) nakon dva sata i 31 minutu igre.

Damir Džumhur je ispao u drugom kolu prvog Mastersa sezone u Indian Wellsu od španskog tenisera Alberta Ramosa rezultatom 2:1 u setovima (6:4, 5:7, 7:5) nakon dva sata i 31 minutu igre.

Džumhur je katastrofalno ušao u meč i odmah poklonio break 22. nosiocu turnira Ramosu u svom prvom servis-gemu, te je nakon samo deset minuta igre španski teniser imao vodstvo od 3:0.



I u drugom servis-gemu Džumhur se suočio sa dvije vezane break-lopte, no uspio ih je spasiti i uzeti svoj prvi gem na meču za 1:3.



Oba tenisera su potom zadržala svoje servise sve do devetog gema kada je Ramos servirao za set pri vodstvu 5:3, no Damir je uzvratio breakom i smanjio na 5:4. No, već u narednom gemu Damir pravi nekoliko grešaka i pruža dvije set-lopte protivniku koji koristi drugu i osvaja prvi set rezultatom 6:4 nakon 42 minute igre.



Drugi set je počeo na isti način kao i prvi. Ramos ga je otvorio osvojenim gemom bez izgubljenog poena za 1:0, a potom je odmah napravio break i potvrdio ga za 3:0, te je Džumhur zatim smanjio na 3:1.



No, za razliku od prvog seta gdje je svoju prvu priliku za break čekao do devetog gema, Džumhur se izborio za nju već u petom gemu i odmah je iskoristio i smanjio na 3:2, a potom je bio siguran na svoj servis i izjednačio na 3:3.



Džumhur je novu priliku za break čekao do 11. gema kada je koristi i dobija priliku da servira za set pri rezultatu 6:5. Damir je dobio 12. gem sa samo jednim izgubljenim poenom i rezultatom 7:5 izjednačio na 1:1 u setovima. Drugi set je trajao tačno sat vremena.



Zanimljivo, i treći set je otvoren na identičan način kao i prva dva. Ramos uzima prvi gem, potom pravi break i uzima naredni za 3:0.



Damir je smanjio na 3:1, a potom je baš kao u prvom Ramos servirao za set pri vodstvu 5:3, ali Damir pravi break za 5:4. No, za razliku od prvog seta naš najbolji teniser nije propustio potvrditi break i izjednačio je na 5:5.



Ramos je rutinski osvojio svoj servis, a potom napravio break za konačnih 6:4, 5:7, 7:5.



Ramos će u trećem kolu igrati protiv Davida Goffina.