Najuspješnija bosanskohercegovačka biciklistkinja, devetorostruka državna prvakinja i dvostruka Balkanska prvakinja u brdskom biciklizmu, Lejla Tanović sezonu je završila na 74. mjestu na UCI rankingu.

Lejla je takmičarka profesionalnog SMF tima iz i jedina je iz BiH koja je plasirana u prvih 100 biciklistkinja svijeta. Proteklu sezonu završila je na najjačoj UCI HC kategoriji u Turskoj osvajanjem četvrtog mjesta.



Trenutno, nakon naporne sezone, koristi vrijeme za kratki predah ali uskoro kreće sa priprema za narednu. U razgovoru za Fenu, Tanović je kazala da je ova godina bila jako zahtjevna, najteža koju je do sada imala.



"Plasman na 74. mjesto na svijetu je nešto što sam očekivala. U augustu i junu sam bila bolesna tako da sam morala izostati s nekoliko utrka što je uticalo da plasman na UCI ljestvici bude još bolji", započela je razgovor Tanović.



Istaknula je da je ove godine nastupila na 18 utrka, od Španije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Turske..., te da je putovanje na velike udaljenosti sasvim očekivano uticalo na umor i ponekad na rezultate.



"Bitno je da sam pokazala dobru formu na najtežim utrkama u sezoni. Jedna od mojih prvih utrka je bila trodnevna etapna u Španiji na kojoj je nastupilo oko 1.000 takmičara, tako da je to bilo jedno novo iskustvo. Ovo je moja prva godina u najjačoj elite kategoriji i pored dobrih rezultata ostavlja mnogo mjesta za napredak", smatra najbolja bh. biciklistkinja.



Ipak, osim međunarodnih izazova i zanimljivih putovanja, navodi da se najviše voli takmičiti u BiH, te da domaće utrke nose dosta odgovornosti.



"Uvijek je izazov osvojiti državno prvenstvo, na međunarodnoj sceni nisam nastupala dok u BiH nisam osvojila sve što se moglo osvojiti. Tako sam u 2014. godini postala apsolutna šampionka BiH osvojivši državna prvenstva u sve četri biciklističke discipline iako je moja specijalnost samo brdski biciklizam, a osim toga imam i pet titula ukupne pobjednice premijer XCO lige BiH", kazala je Tanović.



Dodaje da je sada na svjetskom nivou a takmičenja u BiH joj predstavljaju užitak, bez mnogo pritiska.



"Ova disciplina je i fizički i tehnički izuzetno zahtjevna, utrke traju sat i po vremena u najjačem mogućem tempu, krug je oko pet kilometara sa izuzetno teškim tehničkim usponima i spustovima. Osim savršene fizičke pripremljenosti potrebna vam je izvrsna kontrola bicikla, tehničke sposobnosti, balans, eksplozivnost, brzina, snaga, psihička priprema što pokazuje koliko je olimpijski brdski biciklizam kompletan sport", precizira Tanović.



Onima koji se namjeravaju ovim sportom baviti ili im približiti osjećaj kako izgleda utrka navodi da je najzahtjevnije da nakon uzbrdice, kada je sportaš zadihan, umoran i na maksimumu svojih mogućnosti, treba se spustiti niz jako tešku nizbrdicu, a tu je potrebno mnogo koncetracije i iskustva.



"Kroz mnogo godina, uz pomoć mog trenera Amara Njemčevića sam naučila kako da podešavamo amortizere prema pojedinoj stazi, koje gume da izaberemo, kako da mijenjam brzine i na kojem mjestu, koju poziciju imam na biciklu. Štimanje tih sitnica je uveliko doprinijelo mojim rezultatima", kazala je Tanović.



Mišljenja je da je glavni grad BiH savršen za trening kada je u pitanju brdski biciklizam, jer u blizini ima sve terene, ukoliko joj je potrebna utabana zemljena podloga, kamenje, korijenje, tehničke dionice...



"Najviše treniram na Trebeviću jer imam korijenje i blato, to je podloga po kojoj najviše uživam voziti, ali je i najzahtjevnija. Treniram i na Bjelašnici, Čavljaku, nekada odem na Jahorinu", govori Lejla.



Ona je diplomirana pravnica i ističe da bavljenje sportom nije mnogo uticalo da se posveti akademskom radu, te dodaje da nikada ne bi bila dobar sportista niti pravnik da se nije bavila i jednim i drugim u isto vrijeme.



"Biciklizam me naučio da budem disciplinovana, imam isplaniran dan i stvari uradim na vrijeme. Ali ništa ne bi bilo bez mog trenera koji radi i menadžerski dio posla kao i obaveze prema medijima. Moj cilj je ostvarenje norme za olimpijske igre u Tokiju 2020. čime bih postala prvi biciklista u historiji BiH koji je postigao tako nešto", jasna je Tanović.



Objašnjava da je brdski biciklizam skup sport. Bicikl je napravljen od karbonskih vlakana, lagan je i to je nešto čemu teže svi proizvođači bicikala. Ona trenutno vozi za profesionalni SMF tim iz Grčke koji joj je omogućio da posjeduje dobar bicikl i uslove za napredak.



Tanović je nedavno dobila stipendiju za OI u Tokiju a to komentariše kao jako bitan pomak za biciklizam u BiH.



"Mnogo mi to znači jer govori da smo napravili veliki uspjeh, otvara nam se prilika da sport i biciklizam promoviramo u BiH i svijetu", rekla je.



Dodaje da ima mnogo mladih ljudi koji su zainteresirani za taj sport zato što je interesantan i dinamičan, ali i to da neki na početku odmah očekuju najbolju opremu i rezulate.



Poručuje da je fokus da se ide na što više takmičenja, a oprema će doći nakon toga i to se u njenom slučaju pokazalo tačnim.



"Moja naredna utrka je najvjerovatnije u Hrvatskoj početkom aprila, kada počinje sezona koja traje do oktobra tako da je najvažniji dio priprema ispred mene", zaključuje Tanović.



Njen trener i selektor MTB reprezentacije Amar Njemčević izjavio je da u BiH ima izuzetno talentovane omladine koji se mogu baviti tim sportom, ali i to da većina ih vrlo brzo odustaje jer misle da ukoliko kupe bicikl, dođu dva-tri puta na trening da je to dovoljno da se napravi rezultat.



"Mislim da za brdski biciklizam ne treba da se odmah kupi skup bicikl i on ne igra toliku ulogu u odnosu na to koliko je takmičar spreman i koliko je posvećen. Omladina treba da se više bavi treningom dok većina njih kupi bicikl i ne provodi dovoljno vremena u vožnji", istaknuo je Njemčević.



Na kraju ističe da je taj sport izuzetno atraktivan u Evropi i jedan od rasućih koji ima budućnost.