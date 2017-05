Hokejaši Švedske osvojili su svoj deseti naslov svjetskog prvaka nakon što su u nedjeljnom finalu SP-a elitne grupe u Kelnu savladali Kanadu sa 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0. 1-0) u raspucavanju, u kojem je junak pobjede postao golman Henrik Lundqvist.

Sjajni golman New York Rangersa tako je na najbolji način izliječio frustracije koje doživljava na klupskom nivou. U finalu je odbranio 42 od 43 udarca kanadskih hokejaša tokom 60 minuta osnovnog dijela utakmice i još 20 minuta produžetka, u kojem su oba čuvara mreže briljirala. Tako je i kanadski golman Calvin Pickard skupio 40 odbrana.



Šveđani su sretno došli do vodstva u posljednjim trenucima prve trećine, kad su imali igrača manje na ledu, a gol je pripisan Victoru Hedmanu.



Kanada je izjednačila već u drugoj minuti druge trećine, a u situaciji s igračem više najbolje se pred Lundqvistom snašao Ryan O'Reilly. No, od tog trenutka Lundqvist i Pickard su zaključali svoje golove pa je odluka o naslovu pala u raspucavanju.



Briljantan je bio Henrik Lundqvist koji je odbranio udarce MacKinnona i Pointa, a O'Reilly je pogodio stativu. S druge strane, u prve tri serije Pickard je odbranio samo udarac Nylandera, da bi potom Backstrom i Ekman-Larsson uspjeli poslati pločicu u mrežu. Landeskog je u četvrtoj seriji mogao donijeti slavlje Šveđanima, ali je promašio. No, neizvjesnost je kratko potrajala, jer se i Marner poveo za saigračima, propustio realizirati penal pa je slavlje Šveđana moglo početi.



Kanađani su imali priliku osvojiti treći uzastopni naslov, što im nije uspjelo 65 godina, i sa 27 zlatnih odličja se izjednačiti s Rusijom kojoj su upisani i naslovi osvojeni pod zastavom SSSR-a. Šveđani su osvojili svoj deseti naslov, a prvi nakon 2013. godine, kada su u finalu odigranom u Globe Areni u Štokholmu svladali Švicarsku sa 5-1.