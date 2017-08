Sve spremno za biciklistički praznik: Giro di Sarajevo najavljen za 10. septembar

Tradicionalni biciklistički događaj Giro di Sarajevo, 10. po redu, najavljen je za 10. septembar. Događaj je prvobitno bio najavljen za 3. septembar, ali je odgođen zato što je u Sarajevu za taj dan prognozirano veliko nevrijeme. Na današnjoj konferenciji za medije, na kojoj je najavljen događaj, predstavnici Udruženja Giro di Sarajevo iskoristili su priliku da ukažu na probleme s kojima se biciklisti svakodnevno susreću.

Mirsad Selimović, predsjednik Udruženja Giro di Sarajevo, kazao je da ovaj biciklistički događaj ne bi bio to što jeste da nema njihovog glavnog sponzora.



"Coca-Cola je s nama dugi niz godina i jedan je od najbliskijih prijatelja ovog događaja. Ove godine će Coca-Cola učesnicima dodijeliti vrijedne nagrade. Uz ostalo, tri bicikla renomiranog svjetskog brenda, 10 kaciga... Osim toga će biti još vrijednih nagrada od drugih sponzora. Svim učesnicima će biti dodijeljena boca Olimpije na startu i boca Coca-Cole na cilju", kazao je Selimović.



Azra Sarić, predstavnica kompanije Mistral Technologies, rekla je da im je izuzetna čast biti zlatni sponzor projekta.



"Mistral Technologies cijeni sve aktivnosti, svih ovih godina, koje se odnose na osvještavanje ljudi o tome da postoje alternativna sredstva prijevoza, a prvenstveno zdrava. Mi kao kompanija želimo biti dio zdravog okruženja, da promoviramo zdrav život i zdravu okolinu", navela je Sarić, dodavši da bi voljela vidjeti više biciklističkih staza.



Vedran Peršić, direktor marketinga i komunikacija Sberbanke u BiH, kazao je kako je vožnja biciklom nešto što je u svakodnevnom životu stanovnika ovih prostora.



"Mi se vodimo dvjema stvarima, a to su zdrave navike i odgovornost u djelovanju. Kada govorimo o zdravim navikama, to podrazumijeva sve moguće zdrave navike: zdravo se hranite, zdravo živite i radite sve one stvari koje su dobre za vaše tijelo. Odgovornost u djelovanju jedanaka je tome, s tim da odgovornost u djelovanju može biti prema sebi i prema društvu u kojem djelujete. Zato je Sberbank partner ovog događaja, jer su objedinjene te dvije stvari", istakao je Peršić.



Upozorio je da biciklističke staze u Sarajevu ne odgovaraju potrebama biciklista, a to je okarakterisao kao veliki problem.



Kemal Mušović, predstavnik kompanije Porsche BiH i marketing menadžer Škode, rekao je kako je kompanija Porsche generalni uvoznik za marku Škoda.



"Mi smo već treću godinu sponzori ovog događaja. Škoda kao brend podržava biciklizam na globalnom niovu. Podržava Tour de France i ostale biciklističke aktivnosti. Giro di Sarajevo je, nažalost, jedini ozbiljan biciklistički event u Sarajevu", podsjetio je Mušović.



Giro di Sarajevo, osim sportskog i zabavnog, ima i humanitarni karakter, budući da se u sklopu događaja provode i humanitarne aktivnosti, zajedno sa SOS selom.



Una Mesić, predstavnica SOS sela, kazala je kako je ovo njihova prva saradnja, a da su se na saradnju odlučili prvenstveno zbog velike masovnosti i odziva vozača.



"To nam je važno kako bismo dosegli naš cilj, da sakupimo 50 hiljada KM. Iznos možda zvuči zastrašujuće, ali kada znate da je to iznos kojim ćemo osigurati sretan početak školske godine za 184 školarca i studenta, onda vjerujem da neće zvučati tako strašno. Vozači imaju priliku da podrže rad SOS sela, a ove godine imamo zajednički slogan 'Vozi i doniraj'. Donaciju od 2, 3, ili 5 KM svako od nas može priuštiti", kazala je Mesić.



Organizatori skupa su izrazili negodovanje zato što se biciklistima Sarajeva, praktično, zabranjuje vožnja tamo gdje nije izgrađena biciklistička staza.



Mirsad Selimović je kazao da mu je žao što su biciklisti u Sarajevu došli u situaciju da imaju problema s vlastima, jer prema važećem zakonu mogu voziti bicikle samo na predviđenim biciklističkim stazama.



"Mi ćemo gajiti nadu da ćemo od ovog grada biciklistima osigurati prijateljski nastrojenu sredinu. Ovo ne radimo samo radi biciklista, nego i radi grada. Ovo je jedan veliki problem, a Giro di Sarajevo će se svim legalnim sredstvima boriti da se biciklistima odobri vožnja da se taj zakon obori ili promijeni", poručio je Selimović.



Događaj Giro di Sarajevo će biti održan 10. septembra, a potencijalni učesnici će moći da se prijave ispred OŠ Skender Kulenović, od 15 do 16:45. Start je planiran u 17 sati. Svi s ispravnim biciklima, koji imaju više od 12 godina, mogu učestvovati.



"Idemo standardnom rutom, izlazimo na glavnu cestu, pravimo krug oko Vijećnice i dolazimo na cilj na Vilsonovom, gdje će biti održan koncert i još nekoliko iznenađenja... Prijave su kao i prethodnih godina direktno na startu", poručili su organizatori.