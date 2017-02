Nedelja donosi najznačajniji događaj za Amerikance u svakom pogledu, ali spektakl najvećeg ranga i za ostatak svjetske publike, u Houstonu na NRG stadionu odigrat će se 51. Super Bowl.

Tom Brady možda i najveći svih vremena

Kako zaustaviti Julia Jonesa

S jedne strane Patriotsi, ekipa koja je posljednjih deceniju i pol navikla na najveće domete i Falconsi kojima bi ovo bila prva titula.Koliko je Super Bowl veliki događaj za Amerikance nabolje govori činjenica da se među 20 najgledanijih sadržaja u historiji američkih televizija nalazi 19 Super Bowl utakmica. Uljez je na 8. mjestu finale legendarne serije M*A*S*H.Na kladionicama lagani favorit su New England Patriotsi, ali to prije svega ima veze sa iskustvom igranja velikih utakmica, ne i sa prikazanim u ovoj sezoni. Igre Atlante ove sezone ni po čemu ne zaostaju za oni što je prikazala ekipa iz Bostona. Naprotiv, dominacija napada Falconsa, odnosno prezentacije dodavača Matta Ryana i njegovih suigrača, nešto su što se nema prilike vidjeti baš uvijek i čemu niti jedna odbrana u NFL-u ove sezone nije mogla odgovoriti.Dvije sedmice, od finala konferencija do danas traju beskonačne usporedbe ova dva tima, analize prednosti i mana, predviđanja ključnih igračkih duela. Najzanimljivije djeluju poređenja igre dva dodavača, legendarnog Toma Bradya, kojem je ovo čak sedma Super Bowl utakmica, te Matta Ryana, koji je ove godine igru digao najmanje za jednu klasu više.Brady ima 39 godina i bez obzira na izuzetan sportski život i besprjekornu formu, realno ovo mu je ipak finiš karijere. Igrat će još, ali možda je posljednji put na terenu prve nedjelje u februaru. Bez obzira na rezultat, otići će kao jedan od najvećih svih vremena.Treba biti iskren pa priznati da je malo analitičara ovog sjajnog sporta koji su u Mattu Ryanu vidjeli svih ovih godina potencijal da prikazuje ono što je nudio na terenu ove sezone. Ryanov uzlet, korespondira na letom Falconsa do Super Bowla. Ne treba zaboraviti niti sjajno vođenje Dana Quinna, trenera koji je u drugoj sezoni u Atlanti proizveo šampionsku formu i pomeo konkurenciju u NFC-u. Ofanzivni koordinator Kyle Shanahan, već je nagrađen trenerskom pozicijom u San Francisco 49ersima. Nenadmašni hvatač Julio Jones već je tu šest sezona, čekao je i dočekao najveću utakmicu svoje karijere.Njegov direktni duel s prvim cornerbackom Patriotsa Malcolmom Butlerom, drugi je igrački okršaj kojeg američki mediji analiziraju do besvjesti. Pobjedu Patriotsa u Super Bowlu prije dvije godine odlučila je upravo odbrambena reakcija tada potpuno anonimnog Butlera. U dvije naredne sezone Malcolm Butler postao je jedan od najcijenjenih igrača na svojoj poziciji.Jones je 11 centimetara viši i 14 kilograma teži od Butlera i prava je enigma da li će sjajni bočni odbrambeni igrač New Englanda moći svojoj brzinom i inteligencijom to nadoknaditi. Ili će pak veliki trener Bill Belichick za Jonsa spremiti svoj uobičajeni recept kako čuva najbolje hvatače protivnika – dvostruko pokrivanje, da Jonesa prate drugo rangirani cornerback Logan Ryan i još jedan safety.Za razliku od napadačke dominacije Falconsa, Patriotsi su ove godine dominirali ligom u odbrambenim brojkama. Dopuštali su protivnicima najmanje poena od svih NFL timova. Iako su ljetos pustili sjajnog linebackera Chandlera Jonesa i u toku sezone Jamie Collinsa, svoja dva ponajbolja defanzivca, zbog previsokih novčanih potraživanja, to se nije osjetilo na igre tog dijela tima. Naprotiv, Patriotsi su otpisivanjem igrača željnih više zarade jačali timski duh i zajedništvo.Kao što to obično i biva, odlučiti bi mogli oni koji se najmanje spominju, probijači ili specijalni timovi. LeGarrette Blount predvodi ligu po broju touchdowna, a Dion Lewis i James White dominiraju lataralnim kretanjima i hvatanjima. S druge strane je sjajan Atlantin duo Devonta Freeman i Tevin Coleman, različiti profilom, ali izuzetno ubojiti ove sezone.Utakmicu će za američko tržište prenositi tv kuća Fox, novčić će na početku baciti bivši predsjednik George H. W. Bush, američku himnu će otpjevati country zvijezda Luke Bryan, a publiku na stadionu u Houstonu i pred TV ekranima će na poluvremenu zabavljati Lady Gaga. Za 30 sekundi reklama plaća se vrtoglavih 5,02 miliona dolara.