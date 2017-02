Veliko finale ove sezone nadmašilo je sva očekivanja i preokretom kakav do sada nije viđen ušlo u anale ovog nevjerovatnog sporta. Prvi put u historiji gledali smo produžetak u jednom Super Bowlu. Atlanta je imala pobjedu u džepu, prednost od 25 poena, ali se onda ukazala neuništiva ekipa iz Bostona i u finišu kakav se ne pamti u Super Bowl utakmicama prvo dohvatila produžetak, a onda i u prvom napadu uzela veliku titulu. Završilo je 34:28 za New England.

Veliko finale ove sezone nadmašilo je sva očekivanja i preokretom kakav do sada nije viđen ušlo u anale ovog nevjerovatnog sporta. Prvi put u historiji gledali smo produžetak u jednom Super Bowlu. Atlanta je imala pobjedu u džepu, prednost od 25 poena, ali se onda ukazala neuništiva ekipa iz Bostona i u finišu kakav se ne pamti u Super Bowl utakmicama prvo dohvatila produžetak, a onda i u prvom napadu uzela veliku titulu. Završilo je 34:28 za New England.

Ogromna prednost Falconsa na poluvremenu

Povratak koji nije viđen u velikim finalima

Znajući da je ovo utakmica dva legendarna napada, Patriotsa koji su s Bradyem čuveni po tome desetljeće i po te Falconsa koji ofanzivom briljiraju ove sezone, niko nije očekivao da će prva četvrtina proći bez poena. Duel je krenuo dominacijom odbrana s obje strane. Patriotsi su znali nanizati nekoliko odličnih dodavanja Toma Bradyja, ali je defanziva Falconsa to neutralisala sa par obaranja dodavača Patriotsa.Odbrane su nastavile dominirati i u prvom napadu druge četvrtine kad je Deion Jones izbio loptu LeGarretteu Blountu, a Robert Alford prihvatio loptu za novi napad Falconsa. Napad koji je uslijedio obilježila su dva duga dodavanja Ryana za Julia Jonesa te touchdown probijanjem sjajnog Davonta Freemana.Naredna dva napada gledali smo isti scenarij. Prvo je odbrana Atlante brzo izbacila napad Patriotsa s terena, da bi potom Matt Ryan opet imao nekoliko dugih dodavanja. Poene je na kraju osigurao hvatač Austin Hooper.Problemi za Patriotse otišli su na maksimum kad je u narednom napadu Toma Bradyja presjekao Robert Alford te se sjurio po touchdown odbrane. Prednost Falconsa je pred kraj poluvremena izgledala kao nedodirljivih 21:0, ponor iz kojeg se niko nikad nije vratio u Super Bowl utakmicama. Do večeras najveća dostignuta prednost bila je tek 10 poena razlike.Do kraja poluvremena ekipa iz Bostona nije mnogo popravila saldo na semaforu. Jedna akcija koja je mnogo obećavala na kraju je okončana tek field goalom Gostowskog za tri poena. Utakmica je izgledala kao i sve Falconsa u doigravanju, furiozni napad nizao je poene, a odbrana je brzinom uništavala dodavače protivnika.Protiv ovakvog napada sve taktike obično padaju u vodu. Fokus Patriotsa na zaustavljanje igre dodavanja i veze Ryana sa sjajnim Juliom Jonesom, kažnjavali su Falcosi osvajanjem yarda trčanjem. Iznuđeno korigiranje taktike i zaustavljanje prije svega probijača Davonta Freemana, ostavilo je prostor Jonesu i ostatku hvatačke jedinice.S druge strane prednji red odbrane Falconsa uništavo je ofanzivnu liniju ispred Bradyja koji je stalno bacao pod pritiskom, što se naravno osjetilo na njegovoj preciznosti. Legendarni dodavač New Englanda imao je 16 tačnih dodavanja od 26 pokušaja u prvom poluvremenu, što na papiru izgleda bolje od onoga na terenu.Sredinom treće četvrtine prednost Falconsa dostizala je nevjerovatnih i nikad u velikim finalima dostignutih 25 poena. Onda se nekim čudom iz najdubljeg mraka ukazala ekipa Billa Belichicka, najvećeg živog uma ovog sporta i Toma Bradyja, čovjeka koji je igrao sedmi Super Bowl svoje karijere.Patriotsi su u narednih 15 minuta, u naletu u kojem su imali i mnogo sreće, prvo stigli pomenutu prednost, da bi u produžetku James White touchdownom od 2 yarda odnio trofej i veliko slavlje u Boston. Bio je to preokret u kojem su stalno morali igrati na sve ili ništa. Na kraju su uzeli sve.Preokret Patriotsa donio je nekoliko heroja o kojima će se dugo pričati. Pomenuti probijač White s velika tri poentiranja, hvatač Julian Edelman, neuvjerljiv sve vrijeme utakmice, ali s najnevjerovatnijim hvatanjem sezone koje je prelomilo meč dvije i po minute prije kraja utakmice.Šta tek reći za Toma Bradyja, MVP-a ove utakmice, koji je završio Super Bowl sa 466 osvojenih yardi, vodeći svoj tim do velike pobjede koja je većim dijelom utakmice izgledala apsolutno nedostižno.S druge strane, Falconsi su izgubili utakmicu koju nisu smjeli i sigurno je da će ih ovaj poraz proganjati decenijama. Poraz za koji su manje krivi sjajni dodavač Matt Ryan ili još bolji hvatač Julio Jones koji je u nekoliko hvatanja pokazao zašto je možda i najbolji u ligi. Krivce treba prije svih tražiti u ziheraškoj taktici Danna Quinna i lošem pozivanju akcija u posljednjih 15 minuta kad su se Patriotsi vraćali iz mrtvih.