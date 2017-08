Na svečanoj ceremoniji na Rivi u Splitu dodijeljene su medalje pobjednicima u 10 sportskih kategorija.

Na svečanoj ceremoniji na Rivi u Splitu dodijeljene su medalje pobjednicima u 10 sportskih kategorija.

Mlade sportiste i okupljene goste iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije prilikom svečanog zatvaranja pozdravili su i Luka Modrić, Dario Srna, Edin Džeko i Nemanja Matić. Sportske igre mladih već 21. godinu zaredom organizovale su svečanu završnicu na splitskoj rivi.



Mladi sportisti iz regije su od 19. do 21. augusta na sportskim borilištima u Splitu pokazali svoju borbenost, ali i fair play te smisao Igara, a to su druženje i propagiranje sportskog načina života. Takmičari iz Hrvatske ove godine okitili su se s 30 medalja kao i vršnjaci iz Srbije dok su ekipe i pojedinci iz Bosne i Hercegovine ove godine osvojili 15 odličja. Mladim sportašima i svim okupljenim gostima obratili su se videoporukama proslavljeni svjetski nogometaši Luka Modrić, Dario Srna, Nemanja Matić i Edin Džeko, koji su dugogodišnji prijatelji Igara.



Jedan od najboljih igrača na svijetu, Luka Modrić iz Madrida je uputio velike pozdrave.



''Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u Splitu na Međunarodnoj završnici sportskih igara mladih. Čestitam svima na sudjelovanju i posebno pobjednicima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Sport i sportski način života su puno više od natjecanja, oni su druženje, prijateljstva za cijeli život i simbol životnih vrijednosti čiji ste vi najbolji primjer", izjavio je Modrić.



Proslavljeni igrač Manchester Uniteda, Nemanja Matić čestitao je svim pobjednicima.



''Izrazito mi je drago što vas mogu pozdraviti u Splitu na završnici Sportskih Igara mladih, najljepšoj i najpozitivnijoj sportskoj priči u regiji'', rekao je Matić.



Najbolji bosansko-hercegovački nogometaš, Edin Džeko poželio je svim ovogodišnjim i budućim sudionicima Igara puno sreće, zabave i igre te jasno istakao “Igre su zakon!".



Predstavnik organizatora, Zdravko Marić, predsjednik organizacijskog odbora Sportskih igara mladih osvrnuo se na 21 godinu postojanja Igara te još jednom istaknuo misiju i cilj Igara.



"Ono što moram istaknut je da svoj djeci koja sudjeluju u Igrama, od njihovih samih početaka, sve aktivnosti besplatne i na to smo jako ponosni. Ovakve manifestacije, bilo sportske ili kulturne, važne su jer su prilika djeci da se zabavljaju i druže. Ove godine smo u sve tri zemlje imali čak 152.000 djece sudionika. Moram naglasiti da ne bismo uspjeli bez podrške Vlade Republike Hrvatske, Srbije, BiH te misije američke agencije za međunarodni razvoj USAID u Bosni i Hercegovini’’, kazao je Marić.



Okupljenima su se obratili i Darko Vučić, načelnika Sektora za razvoj sporta u Središnjem državnom uredu za sport, Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko dalmatinske županije, Ivana Jovanović, predsjednica Sportskih igara mladih Srbije, Ena Jažić, PR menadžerica Sportskih igara mladih BiH te Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.



Svi govornici su u svojim porukama naglasili važnost sportskog načina života i inicijativa za promicanje sportskih vrijednosti među djecom i mladima. Na dodjeli su bili prisutni i partneri Igara koji svojom podrškom iz godine u godinu omogućavaju daljnji rast Igara. Zajedničkim gašenjem plamena, Sportske igre mladih proglašene su zatvorenim.



Lista organizacija i poznatih osoba koje podržavaju Igre je poduga, a među njima su Međunarodni olimpijski odbor i Evropska komisija. Podržavaju ih i Sir David Richards, Predrag Mijatović, Jose Mourinho, David Beckham, Sven Goran Eriksson, Lennart Johansson, Franz Beckenbauer, Jose Navarro, i Arkady Dvorkovich.