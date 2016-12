Soldić nokautirao Truščeka: Uskoro očekuje poziv iz UFC-a

Roberto Soldić, jedna od najvećih nada MMA sporta sa naših prostora, u zagrebačkoj Areni na priredbi Final Fight Championshipa nokautom u prvoj rundi pobijedio je puno iskusnijeg domaćeg borca Ivicu Truščeka.

Vitez iz Viteza, kako Soldića nazivaju, time je postao FFC prvak do 77 kg. Soldiću je ovaj pojas od velikog značaja i samo još jedna stepenica ka njegovom cilju, a to je UFC.



Naš borac u meč je ušao odlučno, te odmah na početku protivniku je zadao teške udarce, da bi već sredinom runde prošao jedan lijevi kroše i lijevi high kick i Trušček se našao na podu. Vitez iz Viteza je ground and poundom završio meč i upisao veliku pobjedu.



"Nismo ni sumnjali u Roberta, jer je veliki potencijal i navikao se boriti u gostima. U skoroj budućnosti očekujemo i poziv iz UFC-a", istakao je Ivan Dijaković, vlasnik i menadžer University of Fighting kluba iz Dusseldorfa, u čijem timu mladi Vitežan trenira.