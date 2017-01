Mario-Željo Milošević napravio je prvi maksimalni break od 147 poena. Ovaj odnedvno punoljetni mladić već nas je navikao na uspijehe napravivši prošle godine prvi clearance u našoj zemlji. Nedugo zatim je postao državni šampion u snookeru, što ga postavlja na historijski tron ovog sporta u BiH.

Milošević je prije samo dvije godine počeo ozbiljno da se bavi snookerom. Sa nepunih 16 godina završava osnove snookera u sarajevskoj Union Jack Snooker Akademiji te počinje danonoćno da trenira. U njegovoj klasi bilo je još pet dječaka koji jednostavno nisu osjetili istu žar prema ovoj igri, koji je imao Mario.



Iscrpnim treninzima Mario je za kratko vrijeme došao do fenomenalne igračke forme te za nepunih godinu dana pravi svoj prvi century, a odmah zatim i prvi clearance.



Svi mediji u BiH i regiji su pisali o mladom Mariju no to je njemu samo dalo vjetar u leđa tako da je svoje nišanske sprave usmjerio ka višem cilju. Taj cilj bio je 147.



Još niko u Bosni i Hercegovini, kao ni u regiji nije došao ni blizu ostvarenja maksimalnog breaka. Par dana unazad Mario je bio na korak od cilja te je promašio samo posljednju crnu kuglu za maksimalni break. To ga nije obeshrabrilo, štaviše dalo mu je samo još veći motiv da pokušava da postigne cilj.



28. januar biće zapamćen u svim historijskim tekstovima o BiH snookeru po tome što je baš tog dana Mario napravio i prvu 147-icu.



"Euforija nakon ubačene posljednje crne kugle za 147 poena te pomalo i nevjerica zavladale su klubom. Nismo mogli ni sanjati da će neko u BiH u tako kratkom periodu postići ono što je Mario, ali velika ljubav prema igri i svakodnevni sati treninga su samo mogli dovesti do ostvarenja njegovog a i našeg sna",, riječi su Marijevog trenera Zijada Redžića.



"Snooker Organizacija BiH ponosna je na svog aktuelnog državnog prvaka koji je sa samo 17 godina ponijeo tu laskavu titulu te će nastaviti da uz pomoć sponzora ulaže u razvoj ovog sporta te da ga čini pristupačnim svim članovima i budućim novim talentima", saopćeno je iz bh. snooker organizacije.