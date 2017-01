Ilma Kazazić je 18-godišnja studentica koja je prije nekoliko dana Bosni i Hercegovini donijela dvije evropske medalje u alpskom skijanju. U tome je nije spriječila ni cerebralna paraliza. Skijati je naučila kada je imala samo četiri godine i od tada za nju ne postoje prepreke, a ključ se, kaže, krije u upornosti.

Ilma Kazazić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

"Prilikom poroda su me izvukli na vakuum i oštetili su mi živac u koljenu. Dijagnozu nisam imala do treće godine, naši ljekari su govorili da se dijagnoza može uspostaviti tek sa 12 godina. Moji roditelji nisu željeli da toliko čekamo, saznali su da u Londonu postoji analiza hoda kojom se može ustanoviti u čemu je problem. Ustanovili su blaži oblik cerebralne paralize", kazala je Ilma za Klix.ba.Ključnu ulogu u njenom uspjehu odigrali su roditelji koji ni na trenutak nisu odustali od brojnih vježbi, a Ilma se prije skijanja radi zdravlja bavila raznim sportovima."Roditelji su me doveli do toga da taj hod nije toliko primjetan, prije je to bilo puno ružnije vidjeti. Nikada nisu krili problem i ja zbog toga nisam imala komplekse, osjećala sam se kao i sva druga djeca, a ni moji prijatelji me nisu gledali na taj način", kaže naša sagovornica.Uprkos brojnim obeshrabrujućim komentarima, otac ju je naučio skijati na Igmanu, a da postane skijaški paraolimpijac pomogao joj je profesor Senad Turković s kojim je počela trenirati kao 14-godišnjakinja. Na medalje nije dugo čekala. Četiri godine kasnije osvojila je bronzanu medalju u Austriji, a potom srebrenu u Švicarskoj."Ove godine sam postigla normu i počela skijati u Europa Cupu. U novembru sam u Langrafu osvojila četvrto mjesto, a ove godine sam ostvarila rezultat u Švicarskoj i Austriji. Učestvovala sam i na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, ali bez rezultata. Ipak, za mene su najvažnije Paraolimpijske igre u Sočiju iako nisam ostvarila rezultat. To mi je značajnije od medalja", ističe Ilma.Za nekoliko dana očekuje je Svjetsko prvenstvo u Italiji, gdje se nada uspjehu, a najveća želja joj je ostvariti dobar rezultat na narednim paraolimpijskim igrama. Nada se da će joj u tome, kao i do sada, pomagati Paraolimpijski komitet BiH te paraolimpijski komiteti Srbije i Hrvatske s kojima je trenirala, kao i sponzori, jer priznaje da bi njen put, uprkos želji i upornosti, bez podrške bio znatno teži."Ranije mi je uzor bila Lindsey Vonn, a sada kad mnogo bolje razumijem neke stvari moj najveći uzor je profesor Senad Turković i moji roditelji koji nikad nisu odustali od mene. To preporučujem i drugima koji žele bilo šta postići u životu, da ne odustaju jer obično posljednji ključ otvara vrata", ističe Ilma.Pored skijanja, njena prva ljubav je informatika, zbog čega je i upisala Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru. Zahvaljujući susretljivim profesorima uspijeva uskladiti fakultetske obaveze sa skijanjem i nada se da će joj to i u budućnosti polaziti za rukom jer želi da skijanje bude popularan i priznat sport u BiH.