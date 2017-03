Austrijanac Marcel Hirscher pobjednik je veleslaloma za Svjetski kup alpskih skijaša u Kranjskoj Gori.

Drugo mjesto je osvojio Norvežanin Leif Kristian Haugen (+0,46), a treće Šveđanin Matts Olsson (+0,67).



Hirscheru je to bila 44. pobjeda u Svjetskom kupu.



Austrijanac je ranije rekordni, šesti put uzastopno osigurao Veliki kristalni globus ukupnog pobjednika Svjetskog kupa, kao i treći put Mali kristalni globus za ukupnu pobjedu u veleslalomu.



U Kranjskoj Gori nedjelju je na programu slalomska utrka Svjetskog kupa za muškarce.



Rezultati veleslaloma u Kranjskoj Gori:



1. Marcel Hirscher (Aut) 2:24,31 1:11,63 1:12,68

2. Leif Kristian Haugen (Nor) 2:24,77 + 0,46 1:13,32 1:11,45

3. Matts Olsson (Šve) 2:24,98 + 0,67 1:12,94 1:12,04

4. Manuel Feller (Aut) 2:25,06 + 0,75 1:13,70 1:11,36

5. Stefan Luitz (Njem) 2:25,23 + 0,92 1:13,14 1:12,09

6. Felix Neureuther (Njem) 2:25,23 + 0,92 1:12,93 1:12,30

7. Florian Eisath (Ita) 2:25,32 + 1,01 1:13,24 1:12,08

8. Elia Zurbriggen (Švi) 2:25,39 + 1,08 1:13,62 1:11,77

9. Roland Leitinger (Aut) 2:25,58 + 1,27 1:13,10 1:12,48

10. Loic Meillard (Švi) 2:25,61 + 1,30 1:14,29 1:11,32



Poredak u Svjetskom kupu:



1. Marcel Hirscher (Aut) 1375

2. Kjetil Jansrud (Nor) 871

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 867

4. Alexis Pinturault (Fra) 843

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 586

6. Peter Fill (Ita) 577

7. Felix Neureuther (Njem) 570

8. Manfred Mölgg (Ita) 477

9. Dominik Paris (Ita) 473

10. Hannes Reichelt (Aut) 456



Poredak u veleslalomu (8):



1. Marcel Hirscher (Aut) 633

2. Alexis Pinturault (Fra) 439

3. Mathieu Faivre (Fra) 380

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 292

5. Felix Neureuther (Njem) 290

6. Leif Kristian Haugen (Nor) 253

7. Stefan Luitz (Nem) 231

8. Matts Olsson (Šve) 219

9. Florian Eisath (Ita) 207

10. Philipp Schörghofer (Aut) 184