U organizaciji Marketing agencije B40, u subotu 11.2.2017. godine, na olimpijskoj planini Bjelašnica održaće se 12. Međunarodno takmičenje menadžera u skijanju - Eti Cup 2017.

Pravo sudjelovanja imaju članovi menadžmenta firmi, amateri skijaši i gosti organizatora. Do sada je sudjelovalo (golf, tenis, ski) preko 400 menadžera iz SAD-a, Kanade, Japana, Njemačke, Engleske, Italije, Austrije, Holandije, Švedske, Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH.Svi zainteresovani za učestvovanje na "Eti Cup 2017" se mogu prijaviti do srijede, 08.2.2017. godine na e-mail: [email protected] Svi učesnici trebaju doći u subotu, 11.2.2017. godine do 10 sati u info šator takmičenja po svoj startni broj.Voziće se dvije veleslalomske trke, prva trka počinje u 11 sati, a druga u 13 sati. Nakon druge trke biće upriličena završna svečanost i proglašenje pobjednika. Takmičenje se boduje u tri grupe: žene, muškarci do 50 godina i muškarci preko 50 godina. Nagrade za najbolje mendžer(k)e skijaše su obezbijedili Sol Azur, Poli i Avalon.Svi posjetioci Bjelašnice tog dana će imati priliku degustirati novu Poli hrenovku. Medijski pokrovitelji su Klix.ba, RSG radio, Antena Sarajevo, Radio Mix, InStore, Oslobođenje, Hayat TV, BBI Centar i Scsport.ba. Projekt su podržali Eti, Poli, Railcargo logistics, Knap studio, Divel, Sol Azur i Avalon.Dodatne informacije možete potražiti na www.b40.ba ili kontaktirati marketing agenciju B40 putem telefona na broj 033 203 846 ili na e-mail [email protected]