Brazilski Botafogo plasirao se u četvrtfinale Copa Libertadores nakon dvostruke pobjede nad urugvajskim Nacionalom.

Brazilski Botafogo plasirao se u četvrtfinale Copa Libertadores nakon dvostruke pobjede nad urugvajskim Nacionalom.

U prvoj utakmici u Montevideu je bilo 1:0, a u Riju je sinoć bilo 2:0 u susretu koji je na sve načine bio spektakularan, od ambijenta, koreografije navijača pa do dešavanja na terenu.Ekipa iz Rija je sav posao riješila već na početku meča, golovima Silve u 3. i Pimpaa u 6. minuti pa je gostima preostalo da do kraja pokušaju samo da ublaže poraz i eliminaciju.Gosti su u nemoći bili sve nervozniji i ratoborniji, a nogometaš Nacionala Polenta je prvi popustio i dobio crveni karton.Došlo je do gužve, najprije verbalnog, potom i do fizičkog sukoba igrača pa je sudija na kraju podijelio još tri crvena kartona, dva gostujućim nogometašima i jedan igraču Botafoga.Nogometaši brazilskog kluba su na kraju bili dosta zadovoljniji zbog plasmana u četvrtfinale elitnog kontinentalnog takmičenja.