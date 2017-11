Sanjin Pehlivanović postao prvak svijeta u bilijarskoj disciplini "9 ball"

Jedan od najboljih igrača bilijara u BiH, Sanjin Pehlivanović, postao je prvak svijeta u disciplini "9 ball" na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina koje je održano u Rusiji.

On je u velikom finalu savladao igrača iz Hong Konga Rubbija Capita, a meč koji je faktički odigrao bez greške riješio je u svoju korist rezultatom 9:1.



Na putu do finala Pehlivanović je slavio protiv Rusa Dmitriya Škudova u osmini finala rezultatom 7:5, Rusa Curaca Tremusa rezultatom 9:1 u četvrtfinalu i Poljaka Wiktora Zielinskog rezultatom 9:4.



Podsjećamo, on je naljeto na Evropskom prvenstvu u bilijaru u kategoriji do 17 godina, koje se održavalo u holandskom Leendeu, pokorio Evropu u dvije bilijarske discipline, "8 ball" i "9 ball" te osvojio dvije zlatne medalje.