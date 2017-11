Zovko: Nismo imali sreće u Goraždu, želimo pobjedu protiv Dervente

Foto: RK Bosna Visoko

U prostorijama KSC Mladost Visoko održana je pres-konferencija RK Bosna Centrotrans uoči meča 7. kola Premijer lige BiH protiv Dervente.

Trener Dragan Zovko prvo se osvrnuo na meč protiv Goražda u prošlom kolu, kada je Bosna poražena sa 26:25 protiv Goraždana.



"Na kraju bi se moglo reći da je to nesretan poraz i da nam fali jako malo, a ustvari to malo je jako puno. To je život i to je sport, a mislim da mi postajemo opsjednuti bodovima nekim. Zamislite da smo mi pobijedili i da nije bilo nesretnog šuta, sad bi svi rekli da smo mi prava ekipa, a ovako što smo 50 sekundi prije kraja bili u vodstvu i na kraju izgubili neki jedva čekaju da kažu da smo jadna ekipa. Ja konstatujem drugu stvar, a to je da mi iz meča u meč igramo sve bolje. Ovaj dečko pored mene (Travančić) odigrao je fantastičnu utakmicu i drugi neki igrači pokazali su napredak. Nemamo potrebe da se na bilo koji način stidimo onoga što smo pokazali u Goraždu, ali moramo da se stidimo gluposti koje smo napravili", rekao je Zovko, koji je istakao da se ne želi žaliti na suđenje, ali da su uslovi za meč u Goraždu bili katastrofalni.



"Ovi što sad buše sa svih strana misle da je trener idiot i imali smo minut i nešto loptu do kraja. Trebalo je da se uradi nešto drugo, ne želim ni na kog da prebacujem lopticu. Igrač koji je šutirao pri neriješenom rezultatu mislio je da je ostalo manje vremena do kraja, izdešavale su se čudne stvari nakon toga. Niti sam se ikad žalio na suđenje, niti to želim, ali igrači mogu da potvrde da sam prvo u svlačionici rekao da Goražde nije pobijedilo, nego da smo mi izgubili. Moram sada istaći da je ovdje postalo normalno da te sudija 'oleši' na strani i onda šta ja mogu, šutim i radim svoje. Prema tome, mi smo izgubili i nas svi vide da možemo više", istakao je Zovko, a onda se osvrnuo na atmosferu u Goraždu i (ne)sigurnost u dvorani.



"To je jadno šta se dešavalo u Goraždu i ono što sam ja doživio i što su meni izgovorili ljudi, koje nikad nisam vidio ni čuo. Od tretiranja ustaše do ne znam ni ja čega. Čemu to? Gdje je delegat, gdje je policija? Šta rade organizatori utakmice? Meni to nije jasno i to su bile jako ružne scene. Naši igrači nisu bili zaštićeni, Memiću su razbili glavu, ima sedam konaca, a sudija kaže da ne vidi. On ne vidi ništa, a ja dobijam poruke da sudija nije smio ili nije htio da vidi. Pa meni odmah loš. Pazite to: sudija nije smio da vidi i svira, zbog publike i zato što je predsjednik Goražda ušao u svlačionicu na poluvremenu. Pa od psovanje ustaške majke meni, do toga da su našem golmanu Grči uništili auto", kazao je Zovko, koji se potom osvrnuo na meč protiv Dervente, ekipe koja nakon šest mečeva ima četiri boda i sigurno da želi bodove i u Visokom.



"Ljudi su kod nas previše opušteni i misle da kući sve normalno pobjeđujemo i kao da će se sezona završiti onog trenutka kada pobijedimo u gostima. Ne čeka nas nimalo lagan meč, jer je Derventa odlična ekipa, koja sjajno radi i ima najboljeg trenera u BiH Zorana Dokića. Sigurno da želimo pobjedu i da je možemo ostvariti, ali nema unaprijed upisivanja bodova. Mentalno ćemo biti spremni, trkački i atletski smo spremni, tehnički napreduju momci, a taktički niko nam dosad nije napravio problem. Utakmica neće biti laka uopšte i nijedna nije gotova dok ne istekne 60 minuta", zaključio je Zovko.



Eldin Travančić se osvrnuo na meč u Goraždu i najavio duel protiv Dervente.



"Nismo imali sreće u Goraždu, poraženi smo, ali idemo dalje. Napredujemo iz utakmice u utakmicu. Što se tiče Dervente, radi se o neugodnoj i iskusnoj ekipi, a mi smo trenirali dobro cijelim tokom sedmice i nadam se da ćemo ostvariti pobjedu. I naravno pozvao bih publiku da ponovo dođe u velikom broju i da nastavimo našu priču koju smo počeli", kazao je Travančić.